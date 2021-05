Kim Kardashian ha desmentido su supuesto affaire con Travis Barker, el actual novio de Kourtney, cuando este estaba casado con Shanna Moakler. La infidelidad se habría producido hace casi dos décadas, cuando el baterista de Blink 182 comenzaba a saborear el éxito internacional de la banda.

Precisamente, fue Moakler quien el pasado mes señalaba a la estrella de Keeping Up With the Kardashians como la causante de su divorcio del músico, al que habría "atrapado" siéndole infiel.

Actualmente, el artista mantiene una relación con Kourtney Kardashian. Ambas celebridades comenzaron a salir a finales del pasado año y, de ser ciertas las informaciones de la modelo, Kim quedaría en muy mal lugar. Sin embargo, esta niega rotundamente haber cruzado la línea con el rockero.

La empresaria ha respondido a través de sus stories de Instagram a las preguntas relacionadas con este tema. "¡Esa historia es falsa! Hemos sido amigos durante años y estoy muy feliz por él y Kourtney", ha expresado.

Barker y Kourtney no han manifestado su opinión sobre dichas acusaciones. Asimismo, Moakler insiste en que dice la verdad. "Alguien me envió todas sus conversaciones y también soy amiga cercana de las personas que estaban allí, mientras sucedían las cosas", defendió en una de sus últimas intervenciones.