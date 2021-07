Al rescate de los mosaicos en Barcelona: Armand Olivé y la historia de estas obras que decoran la ciudad

"Nos lanzamos al contenedor de runas a mover tochos y tochos para rescatar dos cubos y medio de piezas del mosaico arrancado". El pasado abril, Arantxa Morán y varias vecinas del barrio de la Verneda de Barcelona removieron kilos y kilos de runas en busca de las piezas de un mosaico que, durante unas obras, había sido arrancado de la pared del edificio en el que se encontraba.

El mosaico adornaba el pasadizo que une la rambla de Prim con la calle de Camp Arriassa y pertenecía al artista Armand Olivé Milian, quien, durante la segunda mitad del s.XX, decoró numerosas paredes de la ciudad con sus teselas, creando obras que, a día de hoy, son patrimonio y orgullo de unos vecinos que no han dudado en protegerlas ante la desprotección administrativa.

El mismo Olivé, cuya pasión por la artesanía sigue intacta a sus 78 años, cuenta a este diario cómo se enteró de que los vecinos habían movido cielo y tierra para rescatar su mosaico: "Fue Òscar Dalmau, periodista y amigo, quien me avisó de lo ocurrido. Yo me emocioné mucho y le pedí que dijera a los vecinos que no se preocupasen, que no se iban a quedar sin mural porque lo iba a rehacer".

Desgraciadamente, este mosaico de la Verneda no ha sido el único de Olivé que él mismo ha tenido que restaurar: "Mira si soy maniático que en la Ronda del General Mitre, en la esquina con calle Ballester, tengo un mural de hace muchos años al que la gente le había roto cinco piezas de plata. Pues, un domingo por la tarde, fui y las volví a poner porque me fastidiaba ver, cada vez que pasaba por allí, que faltaban las cinco piezas", cuenta.

Otros mosaicos, además, han desaparecido sin darle al autor la oportunidad de restaurarlos: "He hecho una montaña de murales en sedes de bancos, pero, cuando necesitaron las paredes para poner los ordenadores y los cajeros automáticos, todos se fueron a hacer puñetas. En este país hay muy poca sensibilidad artística", lamenta.

Proteger los mosaicos

Arantxa Morán, presidenta del Centre d'Estudis de Sant Martí de Provençals, señala que los mosaicos de Barcelona no están protegidos porque muchos de ellos se encuentran en zonas privadas, algo que, ante las peticiones de los vecinos después de lo ocurrido, el Ayuntamiento ya está en camino de corregir, afirman desde del Servicio de Arqueología.

"El Ayuntamiento ahora tiene la voluntad de hacer una comisión de expertos para ampliar los criterios de protección que se aplican en otros casos. La propuesta ya está sobre la mesa y vamos en camino de intentar proteger estos mosaicos", afirma Montserrat Pugés, responsable de Conservación y Restauración del Servicio de Arqueología de Barcelona.

Pugés cuenta que hay una categoría de protección que, "más allá de los edificios como arquitectura, protege elementos exteriores, como balcones u otros componentes significativos, pero hay decoraciones en el interior que, aunque el edificio esté protegido, no necesariamente lo están, y aquí entran los mosaicos".

Y es que, cuando desde este servicio hablan de mosaicos, Pugés detalla que no hacen referencia únicamente a las composiciones que se encuentran en las paredes, sino que se refieren, sobre todo, al pavimento, que en muchas ocasiones se encuentra en el interior de las viviendas.

Imagen del inventario 'el mosaic del meu barri' de un mosaico hidráulico, situado en el suelo del lavabo de un edificio del Eixample (Barcelona). Cristina Tarragó / Servei d'Arqueologia de Barcelona

Ahora el consistorio quiere asegurar la conservación de estas composiciones, aunque, por otra parte, Pugés considera que, para proteger estas piezas, sobre todo es importante hacer pedagogía entre quien cuenta con uno de estos mosaicos en su propiedad.

"Más vale trabajar desde la didáctica y la sensibilidad para explicar a la gente que lo que tiene no es cualquier cosa y que seguramente le durará más que lo que puedan poner ahora, porque el tiempo lo ha demostrado", apunta.

Además, se ha creado un banco de piezas para que quien decida retirar uno de estos mosaicos pueda depositar los fragmentos, siendo el propio Ayuntamiento el que se encarga de la recogida, y, así, que "al menos no se pierda".

El mosaico de mi barrio

Los criterios que la comisión de expertos seguirá para determinar qué es susceptible de protección se extraerán de la iniciativa 'El mosaic del meu barri' (El mosaico de mi barrio), un inventario participativo formado a raíz de las imágenes enviadas por los vecinos de Barcelona de las composiciones que se encuentran o que tienen en sus propios hogares.

Esta iniciativa depende del Servicio de Arqueología que, una vez recibe las fotografías, se encarga de la búsqueda de información para crear la ficha que acompaña la imagen del mosaico en la que se detalla, si se llega a conocer, la época de creación, el material con el que está hecho o el autor, entre otras cosas, explica la coordinadora del proyecto, Kusi Colonna-Preti.

Además del inventario, la web ofrece otros apartados, como itinerarios, entrevistas y consejos de conservación para los ciudadanos que tengan uno de estos mosaicos en casa en los que, con la intención de hacer esta pedagogía a la que se refería Pugés, se detalla cómo limpiarlos y qué productos se deben utilizar para no deteriorarlos.

Más de 2.000 mosaicos en la web

A esta web han llegado ya más de 2.000 mosaicos distintos, con casi 4.000 imágenes enviadas por más de 300 participantes desde su puesta en marcha hace cuatro años, y el inventario incluye desde mosaicos romanos hasta conjuntos de piezas de cerámica, piedra, cristal e incluso plástico.

Mosaico romano de las tres Gracias que aparece en la web 'El mosaic del meu barri' y que está conservado en el Museu d’Arqueologia de Catalunya. L. Andino / Servei d'Arqueologia de Barcelona

El proyecto comenzó en 2017 a raíz de un congreso sobre mosaicos que acogió Barcelona y, ante la pregunta de cómo podía beneficiar este evento a la ciudad, desde el Servicio de Arqueología decidieron crear esta web participativa para que los ciudadanos también pudieran formar parte.

"Además de los mosaicos clásicos romanos en los que se centra habitualmente este congreso, queríamos lucir la Barcelona modernista que se conoce, pero quizás la mirada focalizada en los mosaicos era más especial, y también muchos otros mosaicos más modernos". cuenta Pugés.

Armand Olivé Milian y la historia del mosaico de Barcelona

Gracias a la cantidad de mosaicos de los que ya dispone la web, Colonna-Preti afirma que hay suficiente material "para hacer vínculos entre obras y artistas" y uno de los artistas que han descubierto es el autor del mosaico que fue arrancado en la Verneda, Armand Olivé Milian, pese a que muchas de sus obras están sin firmar.

Él mismo explica que "desde 'El mosaic del meu barri' me han descubierto mosaicos que ni yo me acordaba de que los había hecho. Muchos no están firmados porque, cuando era joven, creía que, cuando vieran un mosaico, sabrían que era mío, algo que es lo más tonto del mundo, claro". Sin embargo, sí es así.

Colonna-Preti cuenta que "Armand Olivé tiene una obra muy particular y, cuando nos llega una foto, sabemos que es suyo y se lo podemos atribuir. Este entramado de relaciones es lo que realmente está construyendo la historia del mosaico de Barcelona y ahora con Olivé estamos llegando a los mosaicos más contemporáneos, hechos con materiales que sólo tienen 50 años y de los que sabemos mucho menos que de la rocas romanas que se utilizaron para hacer mosaicos entonces".

Y es que, si el proyecto 'El mosaic del meu barri' encaja dentro del Servicio de Arqueología es precisamente porque "el objetivo de este servicio es estudiar la ciudad y su evolución para entender por qué ha llegado a ser así", señala Pugés, y añade que "toda esta Barcelona de los años 60/70 entorno a estos mosaicos de Armand Olivé ha pasado muy desapercibida y ahora podemos ayudar a descubrirla y a apreciarla porque, como lo tenemos tan cerca y lo hemos visto siempre, parece que no tiene valor".

Así comenzó Olivé

Olivé, cuya obra es "clave" en el mundo del mosaico de la Barcelona de los años 60 a los 90, cuenta que es autodidacta en lo artístico, y que él estudió comercio: "Vengo de un extracto muy modesto y mis padres me hicieron estudiar comercio porque, al acabar, había muchos sitios para ir a trabajar. Empecé en una oficina, pero yo allí me aburría, así que, cuando me enteré de que un decorador que hacía mosaicos para el campo del Barcelona necesitaba a gente joven, me fui a trabajar allí y, luego, a una empresa de revestimiento".

El artista trabajó para esta empresa en los 60 y fue en esta época cuando hizo los mosaicos de la Verneda, pero, a finales de esta década, llegó una crisis que provocó que se quedase sin trabajo en la empresa y empezase a trabajar de forma independiente y por encargo. "Me tuve que espabilar mucho. Hacía todo lo que me salía: vidrieras, murales, piscinas... y no he dejado de hacer mosaicos", relata Olivé, que lamenta en una entrevista publicada en 'el mosaic del meu barri' que la profesión a la que él ha dedicado su vida se esté perdiendo.

"Un mosaico es una pintura para la eternidad. Si está bien puesto, dura toda la vida, pero la parte de la artesanía se ha perdido. Cuando veo los edificios que son como cajas y que parecen tan limpios y pulidos, me estremezco. Estas cosas artísticas son acogedoras", dijo entonces.

Mosaico de Armand Olivé situado en el vestíbulo de un edificio de la Rambla de Prim (Barcelona). Tomás Mayral / Servei d'Arqueologia de Barcelona

"Humanizar" los edificios de la Verneda

Respecto a lo acogedor que puede resultar el arte, Pugés señala que, gracias a los mosaicos de Olivé, están descubriendo algo "interesantísimo": cómo estas composiciones han servido para "humanizar" unos edificios del barrio de la Verneda que "cuando se crearon, eran suburbios".

"Con esta voluntad de dignificar estos edificios, te encuentras con estas sorpresas en pasillos que conectan una calle con otra y, además, resulta que cada portal tiene también un mosaico del que la gente está orgullosísima y lo ven así, como una obra de arte", cuenta.

Y muestra de ello fue la reacción de los vecinos de la Verneda cuando se dieron cuenta de que uno de estos mosaicos estaba siendo destruido. Además de las mujeres que decidieron lanzarse al contenedor de runas para rescatar las piezas arrancadas, Morán cuenta que la colaboración fue mayoritaria y "muy bonita".

Vecinas y operarios recuperan del contenedor las partes del mosaico. AAVV la Verneda Alta

"Hicimos varios turnos de voluntarios y estuvimos recogiendo piezas de 10 de la mañana a cinco de la tarde, también con la ayuda de los obreros. El camión de recogida venía a las 13h, pero desde distrito nos autorizaron a rebuscar en las runas y se pidió que el camión no viniera hasta más tarde. Por otra parte, como algunas estábamos en el lado de la carretera, los autobuseros se apartaban para dejarnos espacio y nos preguntaban", relata.

Tras el rescate 'in extremis', la parte del mosaico que se ha podido recuperar está guardada en el Centre d'Estudis de Sant Martí de Provençals y Olivé se ha puesto manos a la obra para reconstruir la su composición situada en la pared del pasadizo. "Eso sí, con un dibujo diferente porque el antiguo era francamente feo. Soy el autor, pero ni a mí me gustaba", cuenta, y añade que su nueva creación "es un diseño muy divertido y con mucho color".

El artista explica que los vecinos se pusieron "locos de contentos" cuando conocieron su decisión de rehacer el mosaico. Él, dice, lo hace "con mucha ilusión" y espera "que quede bien, y que la gente lo respete y lo disfrute".