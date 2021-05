Juan Diego Flórez y la Orquesta de València interpretan célebres arias veristas y belcantistas

La presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha indicado que la visita de Flórez "es una de las citas más esperadas y queridas de la presente temporada, agotándose enseguida las entradas".

Asimismo, Tello ha recordado que el tenor peruano "colaboró con la Orquesta de València hace tres años en Barcelona, en una gran actuación que queríamos también ofrecer a nuestro público, que en esta ocasión podrá disfrutar de su gran voz en un formato diferente, el sinfónico".

Esta será la tercera actuación del tenor peruano en la programación del auditorio valenciano, tras los dos recitales anteriores en 2017 y 2019 con el pianista Vincenzo Escalera, y la segunda con la Orquesta de València, en 2018 en el Palau de la Música de Barcelona, según ha informado el Palau de la Música en un comunicado.

De esta manera, el público asistente podrá escuchar este viernes las legendarias 'Una furtiva lagrima' de L'elisir d'amore y 'Tombe degli avi miei Fra poco a me ricovero' de Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti; 'Questa o quella' de Rigoletto y 'Lunge da lei De' miei bollenti spiriti O mio rimorso' de La Traviata de Giuseppe Verdi o 'Che gelida manina' de La Bohéme de Giacomo Puccini, junto con otras de las óperas 'Il signor Bruschino' y 'La pietra del paragone' de Gioachino Rossini. No faltará la ópera francesa con dos arias de Charles Gounod, de los títulos Roméo et Juliette y Faust.

Por su parte, el director del Palau, Vicent Ros, ha resaltado "el prestigio que supone para la Orquesta de València y para su visibilidad internacional, el poder compartir escenario de nuevo con uno de los mejores cantantes líricos de la actualidad".

También habrá una parte sinfónica con famosas oberturas de las óperas Guillermo Tell de Rossini y Nabucco de Verdi, un ballet de Fausto de Gounod y dos intermedios, uno de Fedora de Umberto Giordano y otro de Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea.

JUAN DIEGO FLÓREZ

Juan Diego Flórez hizo su debut profesional en 1996 en el Rossini Opera Festival de Pesaro, cuando tomó el reemplazo del papel del tenor principal de Corradino en la ópera Matilde di Shabran. Fue un verdadero éxito y marcó el inicio de una carrera estelar. Ese mismo año, con tan solo 23 años de edad, debutó en La Scala de Milán, dirigido por Riccardo Muti, inaugurando la temporada 96/97.

Ha sido reconocido como uno de los mejores tenores de la historia por la BBC y ha recibido numerosos premios y distinciones, incluyendo la distinción más alta otorgada por Perú, la Gran Cruz de la Orden del Sol, y el título de Kammersäger, otorgado por el Gobierno austríaco en 2012.

En 2011, Juan Diego Flórez fundó Sinfonía por el Perú, un proyecto social inclusivo inspirado en El Sistema de Venezuela, que tiene como objetivo favorecer el desarrollo personal y artístico de los niños y jóvenes más vulnerables del país, a través de la creación de orquestas y coros a nivel nacional.

En reconocimiento por su labor, fue denominado en 2012 Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO y fue premiado en enero de 2014 por el World Economic Forum con el Crystal Award.