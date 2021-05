L'Institut Francés mantindrà a partir de setembre a València "missions de cooperació educativa i cultural"

Així ho ha indicat en un comunicat aquest dijous, després que divendres passat la plataforma Salvem IFV, que reuneix els treballadors del centre, informara de l'anunci oficial a la plantilla de la seua intenció de tancar el 30 de juny la seu del carrer Moro Zeid, amb l'acomiadament el mateix dia de 25 persones d'un total de 28 i el desallotjament de l'edifici.

En el comunicat, l'Institut Francés assenyala que la "reorganització" entrarà en vigor a principis de setembre amb l'objectiu de "reforçar i desenvolupar les relacions de l'Institut Français amb les autoritats locals, la Generalitat Valenciana, l'Ajuntament de València i totes les institucions públiques i privades de la Comunitat Valenciana que treballen amb França: museus, centres d'art, teatres, festivals, universitats, escoles, llibreries, mitjans de comunicació...".

Segons explica, l'activitat de l'Institut com a centre d'ensenyament de francés havia decaigut "fortament" aquests últims anys, "i açò feia necessària la cerca de noves modalitats d'acció, més adaptades al context i als nous reptes".

L'entitat assenyala que es tracta d'una decisió difícil, que impacta tant al personal de l'Institut com als nostres alumnes, i que lamentem sincerament".

No obstant açò, assegura que "no se'n va de València" i diu estar "més decidits que mai a seguir treballant en cooperació amb els nostres amics i socis valencians, sobretot per a consolidar el paper que exerceix el francés a la Comunitat Valenciana, ja siga a nivell escolar o universitari, i continuar organitzant els exàmens de certificació".

Quan es va fer públic l'anunci del tancament, institucions com el Consell Valencià de Cultura o l'alcalde de València, Joan Ribó, es van dirigir per carta el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, per a sol·licitar-li que "reconsidere" la decisió, ja que lloaven la "intensa tasca de difusió de la cultura i per a mantindre uns llaços amb la ciutat que haurien de romandre en el temps".

El primer edil, que va destacar els 133 anys d'història de l'Institut en la ciutat del Turia, explicava que aquest centre "és un banderer de la francofonia i dels valors democràtics de la República Francesa en la ciutat" i "ha servit per a connectar els interessos, no només culturals, sinó també socials i econòmics de València a França, i de França a València".