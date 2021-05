Lucía se confiesa sobre su experiencia en 'La isla de las tentaciones': "Soy más feliz desde que vine de allí"

Lucía Sánchez ha sido uno de los personajes más célebres de la última edición de La isla de las tentaciones. La joven gaditana se llevó un desengaño con su pareja, Manuel, que le fue infiel con dos chicas de la villa.

Tras su paso por el reality de Telecinco, Lucía y Manuel dejaron su relación y ahora ella ha iniciado una nueva con uno de los tentadores de su edición de La isla, Isaac, conocido como Lobo, que tuvo un idilio con otra participante durante su estancia en República Dominicana, Marina.

En su canal de Mtmad, Lucía ha hablado abiertamente sobre su relación con Isaac y con Marina, después de que él dejase a esta última por la de Cádiz. En su último vídeo cuenta cómo entró a participar en el programa y lo que no se vio ante las cámaras.

Lucía ha rajado de Manuel y de todo lo que no se ha visto de su paso por la @islatentaciones: "Mientras todo esto pasaba yo llevaba unos cuernos hasta el techo" 💥 https://t.co/GQoHQVPqgg pic.twitter.com/9miDmhiCMa — mtmad (@mtmad) May 26, 2021

La joven explica que su entonces pareja, Manuel, con el que vivía, le dijo un día que le habían mandado un mensaje por Instagram preguntándole si quería participar en el casting para la primera edición de La isla de las tentaciones. "En ese momento estábamos muy bien, para mí era mi mejor amigo, mi hermano, mi novio, él era todo para mí. La relación iba perfecta", explica Lucía argumentando por qué se negó a ir en esta primera ocasión.

No obstante, un año después volvieron a preguntar a Manuel si quería participar en el reality y esta vez uno de los redactores del programa le insistió a Lucía llamándola por teléfono varios días seguidos, además a esto se añadía que su pareja ya le había sido infiel. Manuel le insistía en que grabasen el vídeo para el casting, a lo que ella le contestaba: "Manuel, como yo grabe un vídeo a mí me cogen".

Al final cedió y, según afirma, grabó el vídeo con la mayor desgana, pero pasaron el primer filtro. Tras esto les tocó hacer un cuestionario, que al final rellenó y mandó Manuel por los dos y volvieron a llamarles para una entrevista por Skype. En medio de todo esto ambos seguían discutiendo porque Lucía se negaba a ir mientras que Manuel insistía en que sí.

"Él me suplicó, me imploró: 'Por favor, es mi sueño, es una ilusión que tengo'", explica. Finalmente viajaron a Madrid para superar la última parte del casting que consistía en varias entrevistas con los dos juntos y por separado. Pasaron esa prueba y confirmaron a Lucía que estaban dentro de La isla de las tentaciones. Sin embargo, su reacción fue decir solo "vale", ya que afirma que a ella no era a la que le hacía ilusión ir.

"Yo me di cuenta ya de donde estaba y me moría. No sé la de tiempo que estuve encima de Manuel llorando", comenta Lucía haciendo referencia al momento previo, una vez que estaban en República Dominica, a separarse de su novio e irse a sus respectivas villas.

"Lola y yo nos llevamos toda la noche llorando, Lola vomitando", afirma. "Tuvo que bajar una redactora de las que estaban por la noche" a tranquilizarlas porque apenas habían dormido y aún no había empezado el programa en sí.

Un de las anécdotas que cuenta Lucía es que, tras una semana, debido al clima tuvieron que paralizar la grabación y los separaron a todos. "Sin tentadores, sin fiestas, sin citas, sin nada. Yo rezaba pidiendo que la grabación se cancelara para siempre, que me mandaran para España porque todavía no habíamos tenido la primera hoguera", confiesa.

También explica que tenía un "horario de llanto", por la mañana lloraba y por la noche se preparaba para la fiesta. "Yo no me podía permitir estar todo el día como una mierda", explica. Tras esta primera experiencia, una vez que Manuel le fue infiel, Lucía trató de divertirse y en el vídeo le lanza una pulla a su ex: "Hoy en día me he enterado de que me era infiel continuamente, todos los fines de semana. Sé hasta con quienes" y añade: "No pasa nada. Un beso para todas".

A pesar del mal trago, la joven recomienda ir a La isla de las tentaciones: "Todo lo que he conseguido es positivo, si te ponen los cuernos bienvenidos porque esa persona no merece estar contigo. Soy mucho más feliz desde que viene de allí y no lo cambio por nada".