Más Madrid tilda de "humo" la propuesta de Almeida para sustituir Madrid Central y PSOE cree que está "poco pensada"

El proyecto de movilidad que ha presentado el alcalde José Luis Matínez-Almeida no ha sido bien recibido por la oposición. Pese a que la nueva ordenanza no revierte el Madrid Central de Carmena- es más, lo amplía- la líder de Más Madrid no ha cesado en su empeño de tildar de "humo" el proyecto.

“Mientras las ciudades europeas avanzan Madrid retrocede. Almeida ha presentado un plan que es un plan de humo, en sentido literal y figurado. En la zona que hoy conocemos como Madrid Central entrarán con esta ordenanza 15.000 coches más al día que hasta ahora. No puede haber retrocesos en la lucha contra la contaminación. Eso no pasa en ninguna parte del mundo porque la defensa de la salud no se rebaja", ha indicado Rita Maestre.

En relación a la nueva zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica, Maestre cree que se trata de “una auténtica estafa, ya que no se plantean medidas realmente eficaces que vayan a reducir la contaminación". "El único objetivo es esconderla apartando los coches de la zona de medidores, al más puro estilo de lo que ya hizo Ana Botella. Madrid está hoy más desprotegida que ayer", ha culminado.

Por su parte la concejala de Más Madrid Esther Gómez ha advertido que "la zona de bajas emisiones de Almeida tan solo conseguirá reducir el tráfico un 2% en 2023, mientras que promete para 2025 lo que ya es una realidad en ciudades como Barcelona o Milán". Gómez insiste en que "el propio Ayuntamiento sabe que su plan es una estafa y no vale para cumplir con Europa y con la salud de las madrileñas y madrileños, así lo dice el estudio que encargaron ellos mismos. Hay que tomar más medidas y que permitan recuperar espacio para la movilidad sostenible".

El grupo municipal socialista se suma a las críticas. "Tres años se ha tirado Martínez-Almeida intentando destruir Madrid Central, en cambio nos ofrece una solución poco pensada, poco elaborada y que no es la solución para los problemas de contaminación ni de movilidad ni para los más de más de 2.000 personas que siguen muriendo cada año en nuestra ciudad", apunta el edil Ignacio Benito.