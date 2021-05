L'Ajuntament de València convocarà un concurs d'artistes per a un nou monòlit en homenatge a moviments socials

L'objectiu de la iniciativa, presentada pel PSPV, és comptar amb un "monument identitari, singular i únic que aporte valor cultural i arquitectònic" a la Plaça de l'Ajuntament i que rendisca "homenatge a totes les realitats socials i culturals de la ciutat que s'han expressat en la Plaça". Els socialistes han aconseguit tirar avant aquesta moció amb el suport de Ciutadans, malgrat els vots en contra dels seus socis de Govern de Compromís, i de Vox, i amb l'abstenció del PP.

El regidor d'Hisenda, Borja Sanjuan, encarregat de defendre la proposta, ha incidit que "la plaça i la ciutat són de tots perquè no són de ningú" i ha cridat la "convivència" de tots els que pensen de diferent forma. Per açò, el PSPV reivindica un nou monòlit que "reta homenatge en peus d'igualtat a tots els moviments i opinions".

En aquesta línia, la vicealcaldesa socialista, Sandra Gómez, manifestava abans del ple "la ciutat no és de ningú, ni d'uns ni d'uns altres, és de tota la ciutadania mobilitzada, activista, sectors de diferents camps, que han gaudit la seua plaça per a vincular-la a actes culturals, festius, històrics, moviments i manifestacions que també mereixen el seu "més absolut respecte".

Gómez advertia contra la radicalització" de posicionaments, "entre els quals només volen homenatjar a uns i els que volen que no es reta homenatge a ningú", i cridava el consens i a la pluralitat". En la seua opinió, "la ciutat mereix tindre referències que incloguen a tots i totes".

No obstant açò, l'alcalde Joan Ribó, també abans del ple, assegurava estar "content" amb el monòlit actual. "Crec que que és bo recordar els moviments socials, entre ells el 15M que no tenia un plantejament polític determinat, on hi havia diferents corrents i que no va generar automàticament cap canvi polític significatiu, però sí va ser un element que va canviar coses". "Crec que la lluita contra el bipartidisme i contra corrupció són interessants en aquest país", argumentava.

Durant el debat, la regidora de Compromís Glòria Tello ha apuntat que "els elements de memòria es fan a un episodi, a uns fets o un esdeveniment" i que s'haja fet en aquest cas "no significa que no es puga fer amb uns altres". De fet ha "convidat" a realitzar propostes en aquest sentit.

Després de conéixer el resultat de les votacions, Compromís ha emès un comunicat per a "lamentar l'estratègia conjunta del PSOE, Vox, PP i Ciutadans, per a retirar l'homenatge als moviments socials impulsat des del govern municipal" en la Plaça de l'Ajuntament.

Els socis de govern dels socialistes han insistit que "el panell informatiu instal·lat és un reconeixement a diversos moviments socials" i es pregunten "per què això molesta a els qui haurien de representar, precisament, a una societat plural".

Segons Compromís, "els molesta l'homenatge a la reivindicació democràtica i per l'autogovern, a la lluita feminista, a la cultura i la llengua, a la defensa del territori i de l'horta, al dret a la ciutat i a la vivenda, als drets LGTBI i per la diversitat, als drets de les persones migrants i refugiades, a les víctimes de l'accident del metre en 2006, a la llibertat d'expressió, a l'antifeixisme, a la memòria històrica, a la defensa dels servicis públics, a la solidaritat internacionalista, a les reivindicacions estudiantils mentre se'ls considerava 'l'enemic', els molesta que gent afí a partits molt diversos protestara un 15-M de fa ara just 10 anys contra el bipartidisme i la corrupció".

EL PP TITLA DE "SECTARI" EL MONÒLIT ACTUAL

Per la seua banda, la portaveu del Grup Municipal Popular, Maria José Catalá, a més de criticar la "lletjor" del monument, ha acusat el Govern municipal de tindre una "actitud totalment sectària" amb la seua instal·lació i ha demanat la seua retirada en una moció que finalment ha sigut rebutjada en el ple.

Catalá ha ironitzat amb que ella li haguera posat al 15M "una làpida" perquè considera que posat que aquest moviment està "mort" i ha criticat Ribó per "posar monòlits als seus propis moviments", alguna cosa que ha qualificat de "un exercici absolutament despòtic i que reflecteix que aquest Ajuntament creu que la ciutat és seua".

A més, la portaveu del 'popular' considera que "no estem per a gastar-nos 20.000 euros en açò", una escultura que al seu juí és suposa una "despesa superflua i un capritx".

CS CENSURA QUE COMPROMÍS NO COMPTE AMB NINGÚ

També el portaveu de Ciutadans, Fernando Giner, ha criticat la "rajola groga" instal·lada en la Plaça de l'Ajuntament i ha criticat les formes de Ribó per "fer un homenatge a la participació sense comptar amb ningú. Açò és el súmmum. Ni tan sols amb els seus propis socis de govern".

En la seua opinió, el monòlit "naix pervertit per la seua forma d'entendre l'alcaldia" i ha demanat a Ribó que actue com a "alcalde de tots". Giner ha reclamat la retirada del monòlit actual i finalment ha decidit recolzar la proposta dels socialistes. "No vull que Ribó s'isca amb la seua", ha remarcat.

Per la seua banda, el portaveu de Vox, José Gosalbez, ha acusat al primer edil de convertir l'Ajuntament en el seu "mas particular" i fins i tot "menystindre" als seus socis de govern per a posar el monòlit que han volgut.