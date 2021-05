Jácome admite "contactos al más alto nivel" para que el PP vuelva al gobierno: "De Casado hacia abajo, todo"

El regidor de la tercera ciudad de Galicia ha comparecido este jueves para hacer balance en lo que es el ecuador de su mandato y se ha pronunciado sobre los proyectos locales como la movilidad vertical, obras en los parques infantiles o la licitación de los contratos de limpieza.

Asimismo, ha vuelto a incidir en que Ourense es "la Cenicienta gallega" y que el Gobierno central, junto con la Xunta de Galicia, son los que tienen las competencias en empleo e industria subrayando, "y son tremendamente discriminatorios con Ourense".

En este sentido, ha puesto su queja en la Circunvalación exterior y la variante norte poniendo en duda la estación del AVE. "En Vigo, el Estado español no solo le va a poner una estación espectacular de 200.000 euros, sino que le va a meter un centro comercial que va a ser de los mejores del norte de España y aquí, en Ourense, ni hay ni se la espera", ha afeado.

"Todo eso empobrece y no es culpa del alcalde", ha sentenciado para después expresar, como aficionado al atletismo, que "el mandato hasta ahora ha sido una carrera de 1.500 metros para tantear y observar pero cuando se define todo es al final".

"DE CASADO HACIA ABAJO, TODO"

Al final de la comparecencia ha sido cuando a preguntas de los medios ha hablado sobre las conversaciones que ha afirmado mantener con el Partido Popular. "Hay contactos al más alto nivel, a partir de Casado hacia abajo, todo", ha esgrimido, si bien ha reiterado que el Ayuntamiento "está funcionando mejor que nunca".

Así, ha reincidido en que su gobierno local, formado por 3 concejales, él y otros dos ediles de un total de 27, funciona "sin problema", pero dejando la puerta abierta al regreso del Partido Popular porque "cuantos más mejor".

Preguntado entonces por si las conversaciones fructificarían, entre risas ha aseverado, "me temo que sí".

"NO SOMOS MUÑECOS"

Con todo, ha querido aclarar que el regreso no sería volver a la coalición pasada porque el reparto de áreas no se mantendría igual.

Ha puesto como ejemplo la Tenencia de Alcaldía que, con el Partido Popular gobernando, poseía el edil Jorge Pumar y que ahora mantiene Armando Ojea, afirmando que la conservaría este último. "Nosotros no somos muñecos", ha avisado.

Además, ha afirmado que hay áreas en las que actualmente "se está en una buena senda y por tanto no es el momento de cambiar". Aún con el regreso del Partido Popular, el gobierno seguiría estando en minoría, algo que Pérez Jácome ha justificado exponiendo que las puertas también están abiertas al Partido Socialista porque considera que "cuantos más mejor siempre que sea para trabajar bien, por ejemplo con los tránsfugas no, porque con los apestados no contamos".

"EL FANTASMA SIEMPRE ESTÁ AHÍ"

Gonzalo Pérez Jácome pretende aprobar una modificación de crédito por importe de 62 millones de euros, para ello necesita que sea aprobada en el pleno municipal del próximo 4 de junio, algo que ya ha manifestado es casi seguro que se va a encontrar con el no de los tránsfugas y "muy probablemente" el no del Partido Socialista.

Así, se le ha preguntado si hay posibilidad de que la vincule a una cuestión de confianza, después de reconocer que la modificación de crédito es en bloque "porque es necesario para la ciudad que se apruebe cuanto antes y por otros motivos" pero ha eludido contestar respondiendo que se "se cruzará el río al llegar a él".

Así, en caso de que la vincule a una cuestión de confianza y no hubiese un resultado favorable en la votación, la ley establece que el alcalde quedará en funciones durante un mes, si no hay moción de censura con candidato alternativo en ese tiempo, Jácome recuperaría sus funciones y la modificación quedaría aprobada.

"El fantasma de la moción de censura siempre está ahí porque es una posibilidad por eso es mejor tener mayorías absolutas", ha sentenciado.