El Music Port Fest es transforma en 'Port en Viu' per la pandèmia amb M-Clan i La Fúmiga

Port en Viu tindrà lloc durant les mateixes dates i es farà en un format reduït. D'aquesta manera, els jardins del Centre Cívic de Port de Sagunt acolliran les actuacions de M-Clan, La Fúmiga i artistes locals per confirmar. Aquesta decisió s'ha adoptat després de constatar-se la impossibilitat d'organitzar esdeveniments multitudinaris en pròximes dates per les conseqüències de la Covid-19, ha indicat l'organització en un comunicat.

Les localitats adquirides per al Music Port Fest 2021 seran totalment vàlides per a l'any que vé sense cost addicional. No obstant açò, aquelles persones que desitgen sol·licitar la devolució de l'import de l'entrada han de fer-ho en un termini de 15 dies des del dimarts 25 de maig.