El nuevo presidente de RTVE alerta de que los planes de Calviño restarían 128 millones anuales a la tele pública

El nuevo presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, alertó este jueves de que reducir la tasa que pagan las compañías de telecomunicaciones para sufragar RTVE, como ha planteado la ministra de Economía, Nadia Calviño, supondría un agujero de 128 millones de euros en las cuentas de la corporación. Además, Pérez Tornero anunció que la corporación planea sacar a concurso antes de fin de año un total de 343 nuevas plazas. Para cubrir esos puestos, explicó, se primará especialmente tener experiencia en la casa, lo que dará ventaja a los 383 interinos que actualmente trabajan en RTVE.

Así lo expresó este jueves Pérez Tornero en una comparecencia en el Senado, apenas un día después de celebrar una reunión del nuevo Consejo de Administración en la que se eligió a Mamen del Cerro como nueva directora de Contenidos Informativos de RTVE. El dirigente se refirió al anuncio que realizó hace unas semanas Calviño, que dejó la puerta abierta a reducir la tasa que pagan los operadores de telecomunicaciones para sostener RTVE tras la eliminación de la publicidad en 2009. Eliminar esta tasa, alertó, "puede restar al presupuesto" de la casa un total de 128 millones de euros, "una partida muy considerable" para un ente que, además, tiene ya una deuda acumulada de en torno a 120 millones.

Eso sí: el nuevo presidente no se pronunció sobre si preferiría que RTVE volviera a conseguir ingresos a través de la publicidad. "La misión de definir qué modelo de financiación tiene RTVE es del parlamento", se limitó a señalar Pérez Tornero, que sin embargo sí dejó claro que los ingresos de la corporación no son los que se previeron cuando se eliminaron los anuncios. "Cuando se prohibió la publicidad en TVE el cálculo que se hizo fue que el beneficio que obtenían las privadas podían revertir a RTVE en forma de tasa, pero esa tasa no ha correspondido al hueco que dejó la publicidad", señaló.

Por otra parte, el presidente de la corporación explicó que algunas de las interinidades que ahora mismo existen se deben a motivos justificados, como sustituciones de personas que están de baja, reemplazo de corresponsales o de trabajadores que ocupan puestos de dirección. Pero también reconoció que una excesiva interinidad perjudica a RTVE.

"La interinidad es un mal para la persona que está en esa situación, pero también para RTVE, porque es un disolvente de la estabilidad y la calidad de la producción", lamentó Pérez Tornero. Y, por ello, el "plan" de la nueva dirección es "sacar 343 plazas a concurso antes de fin de año", y valorar "especialmente" en ese concurso "la experiencia previa en RTVE" con el fin de que los interinos que lo deseen tengan más opciones de conseguir el puesto. "Se calcula, no obstante, que habrá entre 12.000 y 13.000 aspirantes", señaló en cualquier caso el presidente, por lo que el cumplimiento de este objetivo no está garantizado.