El Low de Benidorm s'ajorna al 2022 a causa de la pandèmia i se celebrarà entre del 29 al 31 de juliol

No obstant açò, s'ha programat per a aquest estiu l'esdeveniment "Low in the City" que es desenvoluparà durant els dies habituals a la celebració del festival, segons ha confirmat l'organització en un comunicat.

En concret, tindrà lloc els dies 30 i 31 de juliol en l'auditori 'Julio Iglesias' de la localitat per a celebrar tres concerts diaris, amb un total de 6 grans bandes del panorama indie-pop nacional preparades per a pujar a l'escenari: Dorian, Shinova, La La Love You, Arde Bogotá, Malamute i Loco de Atar.

"Fa poc més d'un any, l'organització de Low Festival es va veure obligada a donar la notícia de l'ajornament del festival amb motiu de l'avanç de la pandèmia. Hui, l'equip es veu obligat a comunicar que la realització del festival enguany no podrà dur-se a terme tal com ens agradaria a tots", ha explicat l'esdeveniment.

Per açò, han assenyalat que per a garantir una volta "en gran" i "anteposar la seguretat de cadascun dels assistents", Low Festival tornarà en 2022 durant els dies 29, 30 i 31 de juliol a la Ciutat Esportiva Guillermo Amor.

Així mateix, han indicat que si una persona era posseïdor d'un abonament per a l'edició de 2020 o 2021, servirà per al pròxim any sense necessitat de realitzar cap gestió. Per contra, si necessites rebre l'import dels teus abonaments, el dia 17 de juny també s'obrirà el termini de devolucions, actiu durant 15 dies.

Finalment, el pròxim dia 17 de juny es desvetlarà un primer gran llistat de noms nacionals i internacionals que aterraran a Benidorm en #Low2022, en la qual promet ser la volta més esperada a la ciutat dels gratacels per a organització, companys, artistes i públic.