Ribó cree que no se puede tomar una decisión "a la brava" respecto a la ampliación norte del puerto

Ribó ha realizado estas declaraciones antes del pleno del Ayuntamiento después de que el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, haya enviado una carta a la consellera de Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, en respuesta a su petición de suspender cautelarmente el proyecto de ampliación del puerto para elaborar una nueva Declaración de Impacto Ambiental que demuestre que no afectará a l'Albufera.

El primer edil considera que este debate está "muy circunscrito" al parque natural de l'Albufera y aunque lo ve "muy importante", también "hay muchos más temas". Por este motivo seguirá trabajando para recabar más opiniones.

Por su parte, tanto sus socios de gobierno del PSPV como la oposición del PP y Cs han expresado su confianza en la opinión de los técnicos profesionales que no prevén nuevas afecciones en el parque natural.

PSPV CONFÍA EN EL CRITERIO TÉCNICO Y POLÍTICO DEL MINISTERIO

Desde el PSPV, la vicealdaldesa Sandra Gómez, ha manifestado su "confianza en los criterios técnicos del Ministerio de Transición Ecológica que ya le ha recomendado a la APV que estudie si es posible o no hacer nueva DIA y será el Ministerio el que deberá valorar si eso posible o no". La postura de los socialistas es "confiar en el criterio técnico y político del Ministerio de Transición Ecológica", ha puntualizado.

Gómez exige a su vez "un plan real, serio y riguroso que permita regenerar las playas del sur, porque las playas del sur hoy ya están afectadas y no podemos seguir poniendo parches trasladando tierra una vez al año", ha puntualizado.

PP PIDE A MOLLÀ QUE DEJE DE "BOICOTEAR" LA AMPLIACIÓN NORTE

Desde el Grupo Municipal Popular, su portavoz Maria José Catalá, ha constatado su "respaldo" a la ampliación del puerto y a la decisión de los profesionales de Puertos del Estado, "que saben mucho más de la afectación que puede tener sobre las playas del sur que los políticos". "Nos fiamos de los técnicos de Puertos del Estado que dan por válida esa DIA de 2007 y que incluye medidas correctoras para prevenir posible impacto ambiental", ha insistido.

Para Catalá, "la postura de Mollà es como la de Compromís en todo, de defensa del medio ambiente de boquilla". Así le ha afeado poner "pastillas de cloro en las acequias", "tolerar que durante cinco meses se viertan aguas no depuradas a la playa de la Malvarrosa" y "que no haya pedido a los Next Generaton para regeneración de las playas del sur".

Según la portavoz 'popular', Mollà "no hecho nada por l'Albfuera, su discurso les queda muy bien pero a la hora de la verdad no demuestra nada". "Ya está bien de boicotear la ampliación del puerto", ha concluido.

También el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha apoyado la ampliación norte del puerto y ha señalado que "si la legislación medioambiental dice que eso es correcto, tendremos que creerlo y si no que se cambie la ley". Según Giner, "si la legislación y los técnicos dicen que se están cumpliendo los requisitos exigibles, tenemos que acatarlo".

El portavoz de la formación naranja ha vuelto a pedir a Ribó que demuestre la "mínima correlación entre esta ampliación y la degradación de playas del sur" pero es "incapaz de mostrar objetivamente esa correlación", ha dicho.

A su entender, Ribó "está utilizando como excusa las playas del sur porque el conviene para su postura con el puerto". "En los mapas contaminación atmosférica se observa más contaminación en el barrio de Malilla que en el puerto", ha argumentado.