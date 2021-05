Administración Local destina más de 16,6 millones a los municipios pequeños de Sevilla

López-Sidro ha tendido la mano de la Junta a los regidores para colaborar en "proyectos que realmente incentiven la economía y generen empleo" y ha instado a "dejar de hablar de despoblación y empezar ya actuar para la repoblación", destaca en un comunicado.

"No queremos dirigir las políticas de los ayuntamientos, los alcaldes conocen menor que nadie que necesitan sus municipios", ha afirmado López-Sidro, quien se ha puesto a disposición de los regidores de Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, El Pedroso, El Real de la Jara, Guadalcanal, La Puebla de los Infantes, Las Navas de la Concepción y San Nicolás del Puerto "para ayudarles a fijar la población al territorio, ya que si no nos sentamos todos no va a salir ningún proyecto".

En este sentido, ha apelado también a la colaboración del Gobierno central para evitar que nuestro medio rural se vacíe mediante "un Pacto de Estado contra la despoblación, con la colaboración de todas las administraciones independientemente del color político, como ocurre con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, al que este año la Consejería aportará más de 13,2 millones".

Durante la reunión, López-Sidro y Millán han informado a los regidores de que hasta el día 2 de junio está abierto el plazo para solicitar una línea de ayudas con una partida de 2,5 millones de euros (más de 308.000 euros para la provincia de Sevilla) que "por primera vez se repartirán en régimen de concurrencia competitiva teniendo en cuenta criterios como la densidad de población, el índice de envejecimiento o el crecimiento demográfico y vegetativo de los últimos años".

Municipios de la Sierra Morena de Sevilla como Almadén de la Plata,Guadalcanal, Constantina o Las Navas de la Concepción han perdido más de un 10 por ciento de población en la última década. Cada ayuntamiento puede solicitar hasta 30.000 euros para equipamientos públicos, proyectos de impulso económico y desarrollo rural. "Hemos abierto lo más posible el objeto subvencionable porque nosotros no queremos decirle a los ayuntamientos lo que tienen que hacer ya que ellos saben mejor que nadie qué necesitan", ha destacado el director general.

Además, en breve será convocada otra línea de ayudas "novedosa" dotada con 2,3 millones (más de 302.000 euros para la provincia de Sevilla) y dirigida a los municipios no enclavados en el régimen de gran población, para afrontar circunstancias excepcionales o aumentos eventuales de la población a la que deban dar servicios en determinadas épocas del año, como ocurre en verano en la Sierra Morena de Sevilla, según han reconocido los alcaldes, o por la celebración de acontecimientos culturales o deportivos.

Cada ayuntamiento podrá pedir hasta 15.000 euros. El director general de Administración Local ha recordado que durante 2020, la Consejería que dirige Juan Marín ha ayudado a los municipios más pequeños a afrontar la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, con un total de 10 millonesrepartidos entre las 563 localidades andaluzas de menos de 5.000 habitantes "para que pudieran reforzar la limpieza y desinfección de las calles y edificios públicos y comprar material higiénico-sanitario y equipos de protección para sus vecinos y trabajadores municipales, unos recursos que activamos en abril y que llegaron a las arcas municipales en una media de 26 días".

Todos los municipios de la Sierra Morena de Sevilla recibieron estas ayudas a excepción de Constantina por superar los 5.000 habitantes, si bien López-Sidro ha anunciado que este año volverá a haber un fondo extraordinario frente a la pandemia que además se incrementará hasta los 15 millones de euros para llegar a todos los municipios de hasta 20.000 habitantes, 738 en toda Andalucía. En concreto, a la provincia de Sevilla irán destinados más de 2,6 millones.