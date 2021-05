Pleno debate de ecuador de mandato que confronta modelo "de éxito" de De la Torre y crítica de oposición

De la moción urgente del PSOE, en concreto, ha salido adelante dos de los cinco puntos, y con enmiendas. Se trata de los relacionados con instar al equipo de gobierno a continuar, en coordinación con la Junta de Andalucía, los proyectos necesarios para desatascar la situación del parque marítimo terrestre de Arraijanal y el cauce del río Guadalmedina; y, por otro lado, ampliar "hasta el máximo legal autorizado la bonificación del impuesto de la plusvalía por herencia de las viviendas habituales heredadas por familiares de primer grado".

Por contra, han sido rechazados los puntos en los que se insta al equipo de gobierno a incorporar modelos participativos que den respuesta rápida y eficazmente a la situación del SARE en Cruz de Humilladero y Huelin pudiendo escuchar a los vecinos afectados por esas áreas; y a llevar consultas ciudadanas para dirimir, junto a los malagueños, la mejor opción en los terrenos del Astoria, hotel del puerto y Repsol en Juan XXII.

Asimismo, el Pleno ha rechazado instar al equipo de gobierno a abordar, a través del consejo social de la ciudad la problemática de "la falta de modelo de ciudad, la desigualdad en los barrios y la pérdida de industria".

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha aludido a "los problemas" generados en estos dos últimos años y ha dicho que tras 26 años de gobierno, el PP "lo que ha creado son dos Málaga, la abandonada y la inacabada".

"La Málaga abandonada está clara, la de los barrios, donde vivimos la inmensa mayoría e los malagueños. La desigualdad ha aumentado", ha explicado, añadiendo que la Málaga "inacabada es la de los grandes proyectos", aludiendo entre otros al Astoria o Repsol.

Ha criticado también "el caos" en movilidad, acusando al alcalde de ser "el único responsable". "Suspende en todas las asignaturas, solo aprueba en una, en subida de cargos de confianza", ha afeado.

"Hoy venimos a hablar de lo que tenemos que hablar, dos años de gestión incapaz de solucionar problemas, y sí, ha estado una pandemia, y hemos sido responsables", ha aclarado, preguntándose, por otro lado, "para quién ha cambiado Málaga" en estos dos años. "Después de 26 años el PP, lo que no ha hecho ya, no lo va a hacer", ha advertido.

Ha señalado también que por "higiene democrática y transparencia" se tiene que convocar el debate del estado de la ciudad: "Hay que hablar de los temas de ciudad", ha abundado, algo que el alcalde, Francisco de la Torre, ve con buenos ojos, además, que así, ha dicho, se abordaría en un debate "más sosegado".

DE LA TORRE: MODELO DE CIUDAD "DE ÉXITO"

Por su parte, el alcalde de Málaga ha rechazado las críticas y ha valorado que el modelo de ciudad de Málaga es "de éxito, que otras ciudades querrían tener y tratan de imitarnos, y estoy encantado porque es bueno".

Ha hablado de un modelo que se plantea como una ciudad sostenible, en plano ambiental, social y económica. También ha incidido en el éxito de la ciudad en turismo, además de en materia tecnológica.

Por otro lado, en relación con el plan social ha vuelto a reiterar que el "gran tema pendiente" de este país es la educación, asegurando que "nos esforzamos en trabajar en esta materia sin ser nuestra competencia".

Asimismo, ha rechazado las críticas del PSOE sobre la distinción en los barrios, acusándolos de "mentir" y ha valorado el trabajo que desde el ámbito municipal se realiza en materia de vivienda, pese a no ser competencia. También en su intervención ha defendido la gestión y reacción municipal ante la pandemia.

"Plenamente orgulloso de lo hecho, lo que se ha conseguido para la ciudad, acciones intensas en todas las áreas", ha resumido el regidor, que, por último, ha valorado la colaboración de la actual Junta.

Por su parte, la portavoz municipal de Cs, Nolia Losada, ha criticado al PSOE por traer "una moción de mociones, construida con 'cortas y pegas' de sus grandes clásicos".

En su intervención, Losada ha dicho que culpar al equipo de gobierno de la incidencia de COVID en los barrios "es una barbaridad. Quieren denotar que el Ayuntamiento presta diferentes servicios a unos barrios y otros y eso no se lo puedo tolerar", ha advertido. Por último, también ha incidido en que está de acuerdo a impulsar el Guadalmedina o Arraijanal pero "de esos proyectos no me hable encogiéndose de hombros", ha dicho al PSOE, acusándoles de "parte de responsabilidad en los retrasos" de los mismos.

La viceportavoz de Adelante Málaga, Paqui Macías, por su parte, ha explicado que en este ecuador de mandato hay dos etapas, siendo la primera de junio a marzo y la segunda de marzo en adelante marcada por la pandemia.

Así, ha dicho que los primeros nueve meses se pueden resumir en "continuidad de un modelo de ciudad desigual, insolidaria e insostenible". De igual modo, la viceportavoz de la confluencia de IU y Podemos ha añadido que tras la llegada de la pandemia, a partir de marzo, el balance que hacen es de un equipo de gobierno "agotado, sin ideas y gobernando de espalda a los vecinos". "Están agotados, faltos de ideas y no están a la altura de las circunstancias", ha abundado.

AUTÓNOMOS

Por otro lado, también el Pleno ha aprobado por unanimidad dos mociones, una de PP y otra de Cs, en relación con los autónomos. En concreto, ha salido adelante la moción urgente de los 'populares', tras una enmienda, reconociendo y apoyando la labor de los trabajadores autónomos y mostrando el mantenimiento del compromiso del Consistorio de continuar apoyando dentro de su ámbito competencia.

Asimismo, el Pleno ha aprobado que el Ayuntamiento insta al Gobierno a reconsiderar los nuevos tramos de cotización para autónomos que planea implantar y a someterlos en cualquier caso a un periodo de negociación "profundizando en el dialogo social que se ha venido desarrollando".

Por su parte, la moción del grupo de Cs insta al Gobierno a que "rectifique" la propuesta de modificación de cotizaciones sobre rendimientos reales y en su lugar se inicia una reforma integral del sistema de cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia consenciada con los agentes afectados y acorde con la situación económica real de los autónomos del país, "continuando con el diálogo social, que ya se ha iniciado".

La portavoz municipal del PP, Elisa Pérez de Siles, ha criticado que la reforma "llega en el peor momento posible". En iguales términos se ha referido la portavoz de Cs, que ha advertido que el Ejecutivo echa una mano "al cuello, asfixiando a impuestos y perjudicando" finanzas de autónomos y familias.

También Losada ha criticado que subir impuestos es "ir en dirección contraria" a lo que hacen otros países europeos. "Si los autónomos no salen adelante, España no saldrá adelante". "Lo que le tiene preparado a este sector es un sablazo en toda regla".

El concejal de Adelante Nicolás Sguiglia ha defendido que el Gobierno mantiene el diálogo social, que "ningún gobierno hizo"; y por parte del PSOE, María del Carmen Sánchez ha destacado la gestión del Gobierno en relación con las medidas para autónomos, lamentando que "las ayudas que este Ayuntamiento han vendido a autónomos no han llegado ni a una décima parte de los que han solicitado".