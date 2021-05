Les portes i el balcó de l'Ajuntament de València, obertes de nou des del 8 de juny

D'aquesta manera, des del dimarts 8 de juny es recuperarà, després de mesos "d'excepcionalitat" per a evitar la propagació de la pandèmia del coronavirus, l'obertura de la casa consistorial, "que va ser una de les primeres mesures de l'anterior mandat de l'actual equip de govern local".

L'alcalde ha explicat que, amb aquesta mesura, "l'Ajuntament comença a normalitzar les visites al balcó i al Museu Històric Municipal, dos dels elements més atractius i emblemàtics per a la ciutadania, perquè a València els índexs d'incidència del coronavirus es mantenen baixos gràcies a les mesures impulsades per les autoritats sanitàries i a la responsabilitat demostrada per la ciutadania".

"L'obertura, de nou, de l'Ajuntament a les visites ciutadanes, la farem sempre respecte a les normes d'aforament i amb totes les mesures de seguretat adequades", ha manifestat Ribó, que ha afegit que així "València fa un pas més en l'eixida del túnel en el qual ens trobem a causa de la covid-19, gràcies a les bones xifres de la incidència del coronavirus".

De fet, ha concretat que, segons les últimes estadístiques a València, aquest indicador és menor de 30, mentre que a Madrid arriba a 210. "Cent vegades més, doncs està clar, si no tenim turistes, no és per culpa del nostre treball sinó del que no han fet altres comunitats que es dediquen a altres treballs", ha lamentat Joan Ribó.

"Amb tot en la ciutat de València treballem per a normalitzar la situació, amb totes les mesures que establisca l'autoritat sanitària competent", ha conclòs l'alcalde, en celebrar la recuperació de la política de portes obertes que durant l'any 2019 va suposar que un total de 89.463 persones (residents i visitants) es van acostar l'Ajuntament i al balcó municipal.