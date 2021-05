Bonnie Tyler actuará el 28 de agosto en Los Alcázares

En el acto, realizado en la galería de arte AB9 situada en la capital murciana, también han estado presentes los promotores del evento Manuel Moreno y Manuel Fernández.

El evento, que tendrá lugar a las 21.00 horas en el polideportivo municipal de Los Alcázares, contará con la presencia de Gaynor Hopkins, más conocida como Bonnie Tyler. La autora de 'Total Eclipse of the Heart' o 'Holding Out for a Hero', temas que ya son tan icónicos como la cantante, es un símbolo de la música de los años 80.

Su extensa carrera abarca más de cinco décadas y ha colaborado con numerosos artistas internacionales como Cher, Andrea Bocelli, Meat Loaf, Mike Oldfield, Frankie Miller o Vince Gill.

La cantante, que sigue trabajando en la industria de la música, lanzó el pasado mes de marzo su decimoctavo álbum de estudio. Junto a la cantante galesa actuarán como invitados Álvaro Hernández y la abaranera Marta Saorín.

Las entradas, que ya están a la venta, pueden adquirirse en formato digital a través de la plataforma de venta de entradas '