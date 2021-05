Puig adverteix que generar "confrontació" amb els indults complicaria l'eixida de la crisi

En tot cas, el també líder del PSPV ha sostingut que el Govern "ha d'analitzar la situació política" i ha recordat que concedir-los o no entra dins de la seua competència.

"No hi ha una altra via que la de la cooperació, el diàleg i el retrobament", ha insistit en roda de premsa, preguntat pel rebuig de l'expresident socialista Felipe González a indultar als independentistes "en aquestes condicions" després que el Tribunal Suprem es mostrara contrari perquè no hi ha penediment.

Puig ha fet notar que els indults sempre tenen un "component de decisió" per part del Govern i que "òbviament els governs són els responsables i han d'entendre les circumstàncies". També ha recordat que sempre hi ha hagut "circumstàncies polèmiques" a Espanya quan algú ha demanat un indult, des dels anys 80, ja siga algú del món econòmic, polític o militar.

Per açò, ha cridat a no entrar en "una deriva de major confrontació i frentisme". "La bipolaritat de la societat espanyola també és un greu problema per a la recuperació econòmica i social", ha constatat.