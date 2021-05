Cvirus.- El PP acusa Sanitat de tindre una "comptabilitat B" dels morts i Barceló li titla de "miserable"

En concret, el portaveu de Sanitat del grup parlamentari popular, José Juan Zaplana, ha aprofitat la seua intervenció en Les Corts per a destacar l'"elevat" nombre de professionals sanitaris contagiats i ha acusat conselleria de tindre una "comptabilitat B" dels morts.

"La conselleria ha tapat la situació i ha volgut maquillar la gestió, que ha sigut pèssima", ha dit. També li ha recriminat a Barceló -després d'exposar una fotografia seua- que s'haguera vacunat contra el coronavirus quan "va dir que seria l'última a vacunar-se". "Però, com les rates, ha abandonat el vaixell, mentint", ha postil·lat.

Sobre aquest últim punt, Barceló li ha contestat a Zaplana que si no s'haguera vacunat, "hauria dit que no volia vacunar-me amb Astrazeneca perquè vosté va canviant el discurs com vol".

I en relació amb la "comptabilitat B", la consellera considera "miserable" que es facen aquest tipus d'afirmacions. "És miserable. Els morts es traslladen quan es comuniquen a conselleria i s'han comunicat en els registres", ha recordat.

OCI NOCTURN

D'altra banda, el diputat de Cs Carlos García ha preguntat a Barceló pel sector de l'oci nocturn, per quan li permetrà el Consell la reobertura complint amb les mesures de seguretat i salut.

La consellera ha recordat en aquest punt que la decisió del tancament de l'oci nocturn es va aprovar a l'agost de 2020 en el Consell Interterritorial del Sistema de Salut i actualment estan treballant perquè la suspensió, "que no pot ser unilateral", puga finalment tindre un terme.

"Portem diverses reunions amb l'oci nocturn i volen aportar el seu granit d'arena quant a seguretat del client, i van ser ells els que van demanar valorar el tema d'espais segurs amb mesuradors de CO2", ha dit.

I ha afegit: "La setmana vinent mantindrem més reunions i fa unes setmanes ja vaig demanar en el Consell Interterritorial que es revisaren totes les actuacions coordinades aprovades en pandèmia i vaig exposar que la conselleria volia tindre l'autonomia suficient per a regular l'oci nocturn".

Per últim, el diputat de VOX, José María Llanos, s'ha interessat pel pla de vacunació a personal docent universitari i la consellera li ha manifestat que "sempre s'ha seguit una estratègia i unes pautes amb la vacunació per a tot el sistema de salut".