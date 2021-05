Yana Olina, pareja de David Bustamante, se viste de novia: ¿habrá boda en un futuro próximo?

La vacunación masiva está haciendo que la actividad se reactive verdaderamente en todos los sectores. Uno de ellos es el de la moda, específicamente para bodas, área esta última que también se está recuperando la actividad.

En este contexto, la pareja de David Bustamante, Yana Olina, se ha enfundado varios vestidos de novia para participar en un desfile de Pronovias que tuvo lugar en Palma de Mallorca el pasado miércoles, 26 de mayo.

La bailarina posa con gracia en las fotos del evento y luce dos vestidos diferentes. Uno de ellos con escote de corazón y palabra de honor, acompañado con un tul a modo de chal y otro con un escote en V, pero cerrado por una tela fina y transparente y con mangas hasta el codo.

Yana Olina luce dos modelos de vestidos en el desfile de Pronovias. GJL / GTRES

La bailarina, de origen ruso, conoció a David Bustamante en el programa Bailando con las estrellas. Su compenetración fue tal durante el show que acabaron siendo pareja, poco después de que el cantante acabase su matrimonio con la madre de su hija, Paula Echevarría.

Desde entonces llevan tres años muy comprometidos con su relación y ahora se acaban de mudar a una nueva casa. Por ello, las fotos de Olina vestida de novia han hecho pensar si un futuro enlace entre ella y Bustamante sería posible, teniendo en cuenta la buena etapa personal en la que se encuentra.

¿Se casará próximamente con David Bustamante? GJL / GTRES

Por su parte, David no se ha pronunciado públicamente sobre los looks que recientemente ha lucido su pareja. Quizá no tenga nada que decir al respecto, o no quiera levantar ningún tipo de sospecha acerca de sus intenciones matrimoniales.