Cvirus.- Sanitat inicia aquest divendres la citació als menors de 60 anys que van rebre la primera dosi d'AstraZeneca

La citació es realitzarà a través de SMS i en ella s'oferirà una segona dosi amb Pfizer. No obstant açò, a la persona contactada se li comunicarà com procedir si rebutja aquesta vacuna com a segona dosi, segons ha informat el departament que dirigeix Ana Barceló en un comunicat. En eixe cas, tornarà a ser citat per a ser vacunat amb AstraZeneca.

Aquest procediment està "alineat" amb l'acord aconseguit per la Comissió de Salut Pública, que va decidir administrar Pfizer com a segona dosi, així com amb la decisió adoptada pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut que, després de consulta amb el Comité de Bioètica, va acordar que els qui rebutgen la segona dosi amb Pfizer i, amb la finalitat de garantir la pauta completa, podran ser vacunats amb AstraZeneca.