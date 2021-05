Barceló torna a demanar perdó a sanitaris per falta de material: "Hi ha un dolor que no és visible però existeix"

Barceló s'ha pronunciat així durant la seua intervenció en la sessió de control en la cambra després que el diputat de Cs Fernando Llopis li haja preguntat si pensa assumir alguna responsabilitat després de la condemna d'un jutjat social d'Alacant per la falta de protecció als sanitaris.

Llopis, que ha acompanyat aquesta pregunta amb l'exhibició d'una borsa de brossa negra que ha identificat com un EPI, ha lamentat que els sanitaris han estat "indefensos" davant un virus letal: "Mentre ells emmalaltien i morien, vosté deia que es contagiaven per moments de relax amb amics i familiars", li ha recriminat a Barceló.

La consellera li ha replicat amb una sentència condemnatòria a la Comunitat de Madrid per incompliment de les obligacions en riscos laborals durant la pandèmia i per falta de material de protecció, i li ha recordat a Llopis que la resolució d'Alacant va ser anul·lada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) després de demanar que es concretaren els danys i perjuís: "De moment, tot anul·lat", ha postil·lat.

En qualsevol cas, la consellera ha destacat que els professionals sanitaris "lluiten cada dia i es deixen la pell amb autoexigencia i amb una responsabilitat inaudita".

"Creu que seria capaç la Conselleria o jo mateixa de no voler el millor per als professionals en una situació com aquesta?; Creu que a qualsevol responsable polític de qualsevol comunitat autònoma no li ha dolgut la pandèmia i no ha fet el necessari per a portar material d'on fora davant el tancament de fronteres xineses i alemanyes?", li ha preguntat Barceló.

I ha agregat: "La Comunitat va ser la primera que es va mobilitzar. Teníem material en els centres però no el suficient per a protegir als sanitaris davant la transmissió del virus. És una cosa que com a responsable política em fa mal, el no haver pogut comptar amb el material necessari. A mi i a les 19 CCAA", ha dit.

La consellera ha lamentat que el virus "ha passat com Atila" pel territori i per tot el món, i tots els consellers -ha afegit- s'han mostrat "solidaris" entre ells. "No és la borsa de brossa que em posa ací. És un poc més dolorós. Ens fa més mal", ha assenyalat.

CONTAGIS I ACOMIADAMENTS

Per la seua banda, el diputat 'popular' José Juan Zaplana ha interpel·lat a Barceló sobre els motius per l'elevat nombre de contagis entre professionals i per què han despedit mitjançant un missatge de Whatssap a més de 3.300 sanitaris.

La consellera li ha recriminat que és una "vergonya" que esmenta "constantment i reiteradament" i li ha aclarit, sobre les xifres de professionals contagiats, que els 12.518 casos confirmats pel Ministeri són personal sanitari públic i privat i personal sociosanitari, i li ha explicat que aquestes dades es nodreixen d'una enquesta que no totes les CCAA completen.

"En total, de 13 de maig de 2020 a 2021, els professionals sanitaris contagiats depenents de la Conselleria, incloent les concessions, són 7.197. Transparència Zaplana, no invente nombres. Des de l'inici de la pandèmia hi ha 9.877 casos i aquest són les dades reals". "M'imagine que amb aquestes dades pot arribar solito a la conclusió que el que ha dit ací és fals, com sempre", li ha advertit.