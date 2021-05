Dos meses de obras para parchear la Rambla de Barcelona tras casi cinco años de espera por su reforma

La Rambla de Barcelona estará dos meses en obras a pesar de que esos trabajos no servirán para avanzar en su esperada reforma, que tras años de retraso -casi cinco desde que se aprobó en 2016, pero muchos más desde que el Ayuntamiento la puso por primera vez en su agenda- se ha convertido ya en una eterna promesa. 60 días aproximadamente será lo que durarán los trabajos de reparación del pavimento que el gobierno municipal anunció en marzo, pues así lo señala la licitación que ha publicado este mes el Consistorio para llevar a cabo las actuaciones.

Estas obras, que si se cumple el calendario previsto empezarán en el segundo semestre de este año, supondrán una inversión de 150.000 euros, muy inferior a la de la gran transformación, que será de 44.5 millones, según el proyecto que aprobó también en marzo la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento.

El Consistorio anunció entonces que también este año se retirarían los 11 quioscos de los antiguos 'ocellaires', que tuvieron que pasar a vender productos turísticos cuando la normativa municipal les impidió seguir vendiendo animales.

El contador vecinal sigue marcando los días de demora

Mientras la reforma de este emblemático paseo barcelonés sigue sin llegar, el contador gigante que instaló la asociación Amics de la Rambla en el balcón de uno de sus edificios continúa marcando los días de retraso. Ya son más de 1.800.

El presidente de la entidad, Fermín Villar, critica que pese a la oportunidad "excepcional" de tener el paseo prácticamente vacío durante un año y medio por la pandemia "no se ha hecho casi nada".

En este sentido, Villar lamenta que no haya calendario ni presupuesto para transformar físicamente el espacio y reorientar la oferta comercial. El presidente de la asociación, integrada por vecinos y comerciantes, cree que no se ha aprovechado bastante la oportunidad del parón a raíz de la Covid-19 para impulsar un cambio.

Destaca positivamente que durante la pandemia se han hecho actuaciones de urbanismo táctico en algunas zonas de la ciudad, pero no entiende por qué no se ha hecho nada en un paseo donde se prevé que en un futuro haya "una máxima pacificación". Critica, por ejemplo, que sigan bajando buses articulados o que no se hayan puesto elementos para hacer reducir la velocidad a los vehículos.

Concluye que "quien crea que se puede mejorar la ciudad olvidando La Rambla no conoce y no entiende Barcelona". "La Rambla, si no se hace nada, tiene vida propia", avisa.

Distintos criterios alrededor del turismo

El concejal de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, considera que la Rambla no tiene que volver a ser la de antes de la pandemia, es decir, que no hay que volver a la "masificación turística" y se tiene que promover que los barceloneses hagan más uso de la vía. Pide la implicación de la cultura, y avisa de que el comercio y la restauración se equivocarán si no varían su oferta.

Sin embargo, el presidente de Amics de la Rambla cree que el paseo "no puede rechazar el turismo". "Cuando Barcelona no era turística, La Rambla ya lo era", afirma. Desde la asociación que preside defienden que el gasto turístico es "necesario", pero también quieren un turismo "respetuoso" con la gente que vive allí.