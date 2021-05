Ábalos reivindica la "potestat de l'executiu" en els indults i afirma que és "el moment de l'audàcia i el valor"

"Arriba el moment d'encarar els problemes que tenim", ha afirmat el ministre i secretari general del PSOE en declaracions als mitjans després de la seua reunió amb l'alcalde de l'Alcora (Castelló). "Malgrat que la pandèmia va invertir l'ordre de prioritats, eixe problema ho teníem d'abans", ha afegit.

Sobre qual és la posició de l'executiu després de la decisió del Tribunal Suprem que ha informat negativament a la concessió de qualsevol forma d'indult -total o parcial- als dotze condemnats pel 'procés', Ábalos ha respost que "el Govern no es queda solo, en tot cas, qui es queda sola és la dreta una vegada més". "Ací estem encara en el procés que correspon legalment i, per tant, hi ha una sèrie d'indults que s'estan tramitant".

En relació amb els informes del Suprem, Ábalos ha afirmat que és el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, qui "ha d'estudiar cadascun d'ells", degut a que "es tracta d'indults personals i, per tant, situacions personals". Una vegada estudiats, el responsable de Justícia elevarà la proposta que considere, segons ha explicat Ábalos.

En aquest sentit, ha reiterat que "no és un tema judicial, sinó que és potestat de l'executiu". "En un indult, la justícia el que fa és emetre informes i són informes que ha de tindre en consideració el Govern, però no condiciona el que és una potestat del propi executiu", ha afegit.

"La dreta ens té acostumats al fet que no hi haja pedagogia de l'acció política sinó que, molt al contrari, tot siga enrarit. Tenim un problema polític, no és un problema judicial", ha incidit el ministre de Transports.

Així, el ministre ha reivindicat que "es van engegar els elements de l'Estat de dret, amb l'aplicació del 155 i la depuració de responsabilitats enfront dels tribunals amb condemnes i compliment de les condemnes. L'Estat de dret va funcionar".

"Però dins de l'Estat de dret cap aquesta posició per a la inciativa política. I, on està la inciativa política de la dreta? O millor dit, on va estar quan van governar?", s'ha preguntat, i ha respost: "En la indolència, a deixar que l'independentisme cresquera per donar l'esquena a un problema que mai van saber escometre", ha etzibat.

REBUTJOS DINS DEL PSOE

Preguntat per les posicions contràries a la del Govern dins del mateix partit socialista, com el rebuig públic a la concessió d'indults de l'expresident Felipe González, Ábalos ha afirmat que "cal explicar les coses però, sobretot, cal posar-se en el lloc de qui ha de prendre una posició, perquè para qui no ha de fer-ho tot és opinable ja que no hi ha rellevància en els seus actes".

"Poden tindre una visió d'observadors, però no és el mateix. Jo també podria dir en uns altres temps que algunes decisions van ser molt inoportunes, però es van produir", ha exposat.

Finalment, el ministre ha demanat a l'oposició que "assumisca" que "el Govern que hi ha és el que va eixir de les urnes i amb una investidura". "Si ho assumeix, entendrà que tenim determinades potestats i drets a exercir, com ho van fer ells. Tenim una responsabilitat que ells no van ser capaces d'encarar", ha continuat.

Així, en referència a les condemnes del 'procés', Ábalos ha insistit que "tot són fets de quan governava el PP, que van ser incapaços que es produïren aquests fets". "La nostra Consitució no és el Codi Penal, ni tan sols el Codi Civil. És una carta de principis i en tota la seua part dogmàtica estableix clarament quals són els principis que informen el nostre ordenament jurídic en els quals s'inspira el nostre projecte de societat", ha manifestat.

En aquesta línia, ha cridat a una societat "basada en la concòrdia, la integració, la cohesió, la pau, l'acord i els consensos". "Així va ser com vam recuperar la democràcia i com hem de seguir mantenint-la", ha afegit el ministre per a concloure que "alguns pensen que la Constitució és només el text per a colpejar a uns altres".