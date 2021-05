Detinguda a Elx una parella per la mort d'un bebé de sis mesos, fill d'ella

Els fets van ocórrer dilluns passat, quan tots dos van acudir a l'Hospital General Universitari d'Elx amb el bebé en parada cardiorrespiratòria. Poc després, el menor va morir i el primer diagnòstic va ser mort sobtada.

No obstant açò, l'autòpsia ha revelat que el bebé va morir com consecencia d'una mort violenta, per la qual cosa agents de la Policia Nacional han detingut la mare del menor i a la seua parella com a principals sospitosos d'haver acabat amb la seua vida.

Els dos detinguts romanen en dependències policials a l'espera de passar a disposició judicial. El jutjat de guàrdia ha decretat el secret de sumari sobre la causa.