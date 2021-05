Turisme registra prop de 3.000 reserves a través del Bo Viatge per a la primera quinzena de juny

Les destinacions més demandades per part dels usuaris del Bo Viatge per a aquest mes de juny són, majoritàriament, de sol i platja en la província d'Alacant: Benidorm, Calp, Altea, Finestrat, Xàbia i Elx; de la província de Castelló, els més demandats són Peníscola i Orpesa, i de la província de València, la ciutat de València.

Colomer ha destacat aspectes positius del programa, com que "més del 55 per cent de les estades es produeixen fora del cap de setmana" i, encara que confirma que bona part de la despesa bonificada es concentra sobre el servici d'allotjament, "existeix cada vegada més demanda d'altres servicis, com a hoteleria, excursions, turisme actiu, de salut, esportiu i cultural".

En aquesta línia, ha assenyalat que el programa del Bo Viatge "ha contribuït a mantindre oberta part de la nostra oferta experiencial, configurada a través de CreaTurisme, la qual cosa ens distingeix com a destinació viva tot l'any, atractiu, divers, inclusiu i de qualitat".

Segons Colomer, "Turisme està abonant en un termini mitjà de pagament menor als set dies des que l'empresa participant en el programa presenta la justificació de la despesa realitzada per part de l'usuari del bo". En l'actualitat, el programa compta amb 1.450 empreses adherides, 620 de la província d'Alacant; 588 de la província de València i 242 de la província de Castelló.

LLISTA D'ESPERA DE 65.000 PERSONES

Francesc Colomer ha avançat que durant aquest segon període del programa 'Viatgem Comunitat Valenciana' s'han distribuït un total de 22.323 bons i hi ha una llista d'espera de més de 65.000 persones.

Segons les dades manejades per Turisme CV a data de hui, les més de 16.000 reserves beneficiaran a més de 48.000 persones residents a la Comunitat Valenciana. Aquesta xifra respon la mitjana general de tres persones per reserva de viatge. El grup mínim de viatge que exigeix el bo és de dos usuaris.

A més, l'estada mitjana supera les tres nits en totes les modalitats d'allotjament i és molt superior en els càmpings, que aconsegueix les 12 nits de mitjana, o en les vivendes turístiques, que supera les sis. Per als hotels, l'estada mitjana s'acosta a les cinc nits. De la mateixa manera, més del 55% dels usuaris d'aquest bo viatge realitzen estades fora del cap de setmana, la qual cosa suposa una "important dinamització" del sector turístic.

La modalitat d'allotjament més demandada és l'hotel, amb prop del 78% del total de les reserves, seguit de l'allotjament rural, que acapara prop del 10% percentual de la totalitat de les reserves, i els càmpings, amb el 8%. A més, prop del 40% de les persones usuàries realitza les seues reserves a través d'agències de viatge.

TERMINIS I FUNCIONAMENT DE LA LLISTA D'ESPERA

El bo descompte comporta una reducció del 70% per a viatjar per la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu d'incentivar la demanda turística interna en períodes d'estacionalitat davant els negatius efectes soci-econòmics ocasionats per la covid-19.

Aquest segon període del programa Viatgem CV es va engegar el passat 1 de gener i estarà vigent fins al pròxim 15 de juny a través de la plataforma consultar ací

Cada Bo Viatge emès per Turisme suposa una reserva de crèdit de 600 euros, en el cas que no es formalitze la reserva en el termini de 7 dies o no s'esgote la quantitat màxima en aplicar la bonificació del 70%, s'alliberen més codis i se'n van adjudicant més bons per ordre de llista d'espera. En el moment actual, la llista d'espera va pel número 22.324.

El programa està dotat amb 12 milions d'euros per als dos períodes de 2021: de l'1 de gener al 15 de juny i del 15 de setembre al 31 de desembre. En 2020 l'assignació va ser de 5 milions d'euros, per la qual cosa el total del programa ascendeix ja a 17 milions d'euros.