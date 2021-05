Ábalos reivindica la "potestad del ejecutivo" en los indultos y afirma que es "el momento de la audacia y el valor"

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha reivindicado la "potestad del ejecutivo" en los indultos a los presos del 'procés' y ha incidido en que "es el momento de la audacia y el valor". "La cobardía, el no asumir responsabilidades o no tener una visión larga de futuro es lo que hizo el PP anterior y es lo que nos toca encarar y gestionar a este Gobierno", ha espetado, para añadir que se trata de un problema "político" y "no judicial".