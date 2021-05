El nuevo parque de bomberos de Ciudad Real se ubicará en la N-430 y estará listo "como muy tarde" a principios de 2023

Así lo han presentado este jueves en rueda de prensa el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero; el presidente del Consorcio contra Incendios y Salvamento, Julián Nieva; y la alcaldesa, Pilar Zamora.

Con esta parcela, propiedad de la Diputación de Ciudad Real, triplican el espacio actual del Servicio contra Incendios y Salvamento (SCIS) así como las instalaciones que dan el servicio. "Es una opción que siempre se contempló pero que no se ha decidido hasta contar con los avales de operatividad del consorcio", ha dicho Caballero.

Así, según ha explicado, se abrirán nuevas instalaciones y, dentro de los 15.000 metros cuadrados, se ubicaría el parque de bomberos con 1.884 metros cuadrados, un centro de comunicaciones con una superficie de 1.700 metros cuadrados y un centro de formación de 375 metros cuadrados.

También habrá un espacio urbanizable en la que los profesionales realizarán trabajos por cada uno de sus servicios y contarán con una torre de fuego para que realicen prácticas con fuego real.

El coste total de las dependencias será de 4.100.000 de euros, una inversión que, según Caballero "es muy potente" y que se posibilita a partir del remanente del consorcio y las aportaciones de la diputación. Asimismo, se dedicarán 6.000.000 de euros a la adquisición de 11 nuevos vehículos y materiales de protección.

Así, refiriéndose al actual parque de bomberos, Caballero ha dicho que "las instalaciones están anticuadas" y que "una sociedad moderna tiene que contar con buenos profesionales y buenas instalaciones".

"UN HECHO HISTÓRICO"

Por su parte, el presidente del Consorcio ha dicho que se encuentran "ante un hecho histórico en cuanto a la disposición de recursos en Ciudad Real para modernizar un servicio esencial" cuya ubicación estará operativa "durante los próximos 50, 60, o 70 años" y que atenderá a "poblaciones cercanas y no tan cercanas".

Según ha señalado, "la decisión sobre la ubicación se ha hecho tras estudiar 30 ubicaciones posibles", un estudio "avalado por la comisión de seguimiento y asesoramiento del consorcio" donde se ha contemplado la rapidez y capacidad de respuesta con otras poblaciones como Miguelturra o Puertollano.

Asimismo, ha informado de que habrá un espacio reservado de 7.600 metros cuadrados para un helipuerto "para que sea una ubicación perfecta para los servicios de emergencia" y otro de 7.100 reservado para Infocam "importante para los meses de verano".

Nieva ha señalado que en los próximos dos años se modernizará el servicio con la oferta de empleo público y que antes de verano saldrán las convocatorias y ha recordado que el parque de la capital interviene aproximadamente en mil actuaciones al año, de las que 650 son en Ciudad Real.

Sobre los plazos administrativos, ha dicho que se iniciarán con la cesión de la parcela tras la redacción definitiva del proyecto y que, una vez adjudicada la obra, "podrán comenzar a construir este año o a inicios del próximo".

Finalmente, la alcaldesa ha recalcado el compromiso de las administraciones por el Plan de Modernización 2025 y ha dicho que "es otro de los objetivos principales que van cumpliendo".

"He tenido la suerte de compartir todos los estudios de las parcelas, me he reunido con ellos una y otra vez, la elección no ha sido aleatoria y ha llevado mucho trabajo'', ha dicho.

También ha querido destacar que "el Plan de Modernización no es humo o papel mojado" y que "no dejan de trabajar en ello ni un sólo día, a pesar de la pandemia".