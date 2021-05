PP exige "una atractiva oferta de ocio para los jóvenes" tras criticar la "poca eficacia" de la prohibición del botellón

Así se han expresado este jueves las concejales, Celia Sanz y Patricia Lapeña, quienes consideran que dicha modificación "no cumple los objetivos previstos" porque desde que decayó el toque de queda -el pasado 9 de mayo- "estamos viendo grandes aglomeraciones de jóvenes" en ciertas zonas de la ciudad "consumiendo alcohol" a pesar de que está prohibido.

Para los populares, esta situación viene porque "muchos de esos jóvenes ni siquiera tienen constancia de que esa ordenanza ha sido modificada y que el botellón está prohibido".

Ante ello, prosiguen, "entendemos que ha fallado una campaña de sensibilización y concienciación para que esos jóvenes entiendan que actualmente, con la situación que vivimos, esta práctica está prohibida y no debe preponderar por una cuestión sanitaria para evitar el riesgo de contagio. Independientemente de eso, ha matizado Celia Sanz, el botellón está prohibido".

Además, los populares indican que el equipo de Gobierno Local explicó que cuando se planteó la modificación de la ordenanza se contextualizó con la crisis sanitaria, "ahí es cuando se empezó a plantear esta reforma precisamente porque había que evitar los contagios y según se manifestó habría que buscar una herramienta que diera seguridad jurídica a la Policía para controlar ese consumo en la calle".

Esta situación derivó a la modificación exclusiva del punto 17 de dicha ordenanza de convivencia cuando desde el PP "insistimos desde el principio que se debía llevar a cabo una reforma más global, abarcando otros aspectos, como los espacios públicos o el ruido".

En este sentido, ha indicado, "exigimos en su momento también un proceso participativo para que los jóvenes y los vecinos pudieran trasladar sugerencias y aportaciones pero no se nos hizo caso". Finalmente, se aprobó en pleno extraordinario "casi por la puerta de atrás y en febrero se publicó en el BOE".

Tras ello, ha finalizado Sanz, "no hubo una campaña ni de información ni de sensibilización ni concienciación ni siquiera se ofrecieron alternativas de ocio a los jóvenes. No se puede estigmatizar ni criminalizar a los jóvenes, hay que ofrecerles alternativas".

Por todo ello, ha insistido la concejal, "la modificación no ha sido eficaz y no está cumpliendo el objetivo previsto porque solo se basa en la sanción y la prohibición y no en la sensibilización".

Por su parte, Patricia Lapeña ha pedido al Gobierno Local que se cambie "el enfoque" y "deje de culpabilizar a los jóvenes".

Entre las propuestas que trasladan los populares al equipo de Gobierno pretenden que "se haga una colaboración con organizaciones que trabajan con jóvenes y adolescentes en la ciudad para programar actividades conjuntas" o la puesta en marcha de un programa de ocio alternativo para los meses de verano con actividades lúdicas recreativas, culturales y de deportes.

También creen necesario aumentar el talento de los jóvenes "implicando no solo a la propia juventud si no al resto de la ciudadanía" y proponen colaborar con sectores de la cultura y del ocio de la ciudad de Logroño para promover que los jóvenes y adolescentes hagan uso de la oferta existente mediante lanzamiento de precios especiales, descuentos específicos... e incluso "poder ampliarlo al sector de la hostelería para evitar las aglomeraciones que estamos viendo".