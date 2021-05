La nova parada del metro en Fuente del Jarro estarà a 800 metres de l'actual i costarà sis milions d'euros

La Generalitat ha iniciat el procés per a construir una nova parada de metro en el polígon industrial Fuente del Jarro de Paterna (València), allunyada uns 800 metres de l'actual en direcció a Llíria, que millorarà "substancialment" el servei actual al polígon. L'obra tindrà un pressupost pròxim als sis milions d'euros, i el procediment administratiu per a executar-la ja està en marxa.

Així ho ha anunciat aquest dimecres el conseller de Política Territorial, Obres Públiques Mobilitat, Arcadi España, després de recollir el premi de la Font d'Or de l'Associació d'Empreses del Polígon Industrial Fuente del Jarro (Asivalco).

Amb aquesta actuació, juntament amb el punt d'encreuament previst en la Vallesa, s'aconseguirà una important reducció dels temps de pas, en fixar una nova freqüència de 12 minuts en el tram que comprén el tram de la línia 2 de Metrovalencia entre l'estació d'Empalme a l'Eliana i de 24 minuts des d'aquesta estació a Llíria.

España també ha detallat que, fins al moment, les llançadores d'autobús entre València i Fuente del Jarro posades en funcionament per la Conselleria han permés un estalvi de més de 1.400 viatges amb cotxe. A més, aquest servei està tenint un creixement sostingut des del seu inici, amb major nombre de viatgers cada setmana.

El conseller Arcadi España recull el premi d'Asivalco pels busos llançadora. GVA

El titular de Mobilitat ha recordat que, "la Conselleria, a través de la Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), ha posat en marxa quatre llançadores per a unir València ciutat amb nou parcs industrials, una de les quals és la de Fuente del Jarro - Tàctica a Paterna, donant servei als 76.000 treballadors i treballadores d'aquestes àrees".

En la seua intervenció després de recollir el premi per l'activació de les llançadores, el pla de mobilitat i el desdoblament de via de metro, Arcadi España ha indicat que, en total, tots els serveis d'autobusos llançadora a diferents polígons de l'àrea metropolitana de València han permés retirar prop de 10.770 trajectes en vehicle privat.

En paral·lel a l'inici dels serveis de llançadores, l’ATMV ha posat en circulació un nou títol de transport, el Bo 10, que suposa un estalvi pròxim al 30% del bitllet senzill.

Pla de Mobilitat de Fuente del Jarro

El polígon Fuente del Jarro de Paterna comptarà amb un Pla de Mobilitat que "fomente una mobilitat més sostenible, dissenyada d'acord amb les necessitats reals de les persones treballadores i visitants del parc, i encaminat a millorar la seua qualitat de vida".

Com ha explicat el conseller, "pretén ser un instrument de planificació estratègica a mitjà i llarg termini per a definir, entre tots els agents presents en el polígon, així com les administracions competents, com es volen moure per a accedir a l'àrea industrial des d'una òptica de sostenibilitat ambiental, social i econòmica".

Així, el conseller ha apuntat que la mobilitat "és un factor essencial, especialment en les àrees metropolitanes, que reuneixen els majors percentatges d'activitat econòmica i de generació de PIB, però també elevats nivells d'emissió de CO₂ a l'atmosfera, en bona part vinculats al transport privat".

"Per això, -ha afegit- des de la Conselleria treballem en els últims anys per a potenciar el transport públic, que permet reunir en un vehicle de gran capacitat a moltes persones, evitant que s'utilitzen vehicles privats amb un sol ocupant".

El major polígon de la Comunitat Valenciana

El polígon Fuente del Jarro ha sigut una de les àrees industrials triada per la Conselleria per a fomentar l'elaboració de plans de mobilitat en aquest àmbit, per ser un focus de gran concentració d'activitat i ocupació i, en concitar la problemàtica més complexa i variada en termes de mobilitat característica d'aquestes zones productives, pot servir de model per a la resta de polígons industrials i parcs empresarials de la Comunitat Valenciana.

L'àrea industrial de Fuente del Jarro és el polígon industrial més gran de la Comunitat Valenciana, està situat en el terme municipal de Paterna amb 2.700.000 metres quadrats, on se situen entorn de 440 empreses en les quals treballen més de 8.000 persones, i amb gran capacitat de generació i atracció de desplaçaments.