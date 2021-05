Cs Valladolid pide la cesión de una parcela en el Polígono de San Cristóbal para un centro de transferencia de residuos

El portavoz municipal de Cs, Martín Fernández Antolín, ha indicado que la parcela "es la apropiada, además de ser la que desde un primer momento se valoró para el establecimiento de un Centro de Transferencia de Residuos"

"Es una cesión que aporta un valor añadido al polígono de San Cristóbal y contribuye a la creación de puestos de trabajo", ha incidido, para anunciar que su formación va a presentar una moción para evitar la parálisis de las actuaciones por parte del equipo de gobierno.

Fernández Antolín ha recordado que lo que era una operación interesante hace seis años para el equipo de Gobierno, ahora, sin ninguna razón, no lo es. "¿Por qué no? Las necesidades siguen existiendo, pero las soluciones no terminan de llegar y así lo reclaman los industriales y empresarios del polígono de San Cristóbal", ha destacado el edil.

Entre los acuerdos propuestos por el partido liberal al pleno se encuentra el de retomar, a la mayor brevedad, los trámites necesarios para que se lleve a cabo cuanto antes la cesión, así como facilitar los arreglos necesarios y los ajustes de movilidad en los viales que dan acceso a la parcela

"Esperamos que, como siempre, no se evalúen las propuestas de Cs en el Ayuntamiento de Valladolid frente al espejo de otras administraciones; por una vez, no echen balones fuera y asuman su compromiso", ha afeado el portavoz municipal.

"Con esta moción queremos atender la demanda, por una parte, de crear una planta de transferencia de residuos y, por otra, dar solución a las empresas que los generan". Para ello, es necesaria la cesión de la parcela que, además, reduce gastos a las arcas municipales", ha concluido.