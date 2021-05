Les Corts demanen al BOE corregir la vinculació de les bandes valencianes amb les corals catalanes

El ple de Les Corts ha aprovat aquest dijous una petició urgent del PP perquè el Govern corregisca en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) la vinculació de l'origen de les bandes de música valencianes amb les agrupacions corals catalanes. Aquesta rectificació ha tirat avant per unanimitat, tant de l'oposició com del Botànic, encara que inicialment només Compromís va confirmar el seu suport.

Es tracta d'una frase del Reial decret 229/2021, de 30 de març, que declara les societats musicals de la Comunitat Valenciana com a manifestació representativa del Patrimoni Cultural Immaterial, la que afirma que "l'origen de les bandes de música valencianes es deu a un moviment mimètic al de les agrupacions corals catalanes (Clavé)".

Després de la publicació, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) va remetre un escrit al ministre de Cultura, el valencià José Manuel Rodríguez Uribes, agraint l'avanç "importantíssim" de la declaració i demanant la correcció d'aquesta cita "errònia i incompleta". A aquesta petició es va sumar la Diputació de València amb el suport de tots els partits amb representació.

Durant el debat d'aquest dimecres, en la primera sessió del ple de les Corts, Mª José Catalá (PP) va denunciar ofesa "com a música i com exconsellera de Cultura" un text que veu infame i un greuge a tots els valencians. "Trenta-una bandes valencianes tenen un origen anterior a les catalanes Clavé", va recalcar, com la d'Aldaia en 1766.

La 'popular' va reclamar "coratge" al PSPV per a exigir una rectificació al Govern, va acusar el ministre Uribes de "ser valencià sol pel DNI" i va lamentar que ni el president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ni el conseller Vicent Marzà (Compromís) ho hagen demanat: "La Comunitat Valenciana és el conservatori d'Europa i la meitat dels músics d'Espanya estan en la nostra terra; això no ho pot silenciar el BOE de Sánchez".

Pel PSPV, Trini Castelló va retraure a Catalá que "com es nota que ja està en campanya", de cara al XV Congrés del PPCV de juliol, i va defendre que el Ministeri "no és responsable del text" i la FSMCV "no busca cap confrontació i molt menys 'soflames' entre valencians i catalans". Al seu juí, el verdaderament històric és la declaració com a patrimoni cultural perquè permet a les bandes accedir a subvencions estatals.

Els socialistes van presentar una esmena, rebutjada pel PP, perquè Les Corts defenguen l'origen de les bandes i així "reparar eixe mal que injustament se li ha fet a la gent", però sense exigir la rectificació del BOE davant "el que suposa modificar una llei". En la seua rèplica, Catalá va insistir que és necessari un acte de "desgreuge" i va enlletgir al PSPV que vote diferent en la Diputació.

Compromís i UP acusen al PP de reavivar vells debats

De Compromís, Jesús Pla va defendre a les bandes "com a músic valencià i valencianista" i va justificar el vot a favor per elles i no per la proposta de PP, ja que la veu irresponsable, surrealista i ridícula. "No poden ser un arma, no necessiten reafirmar-se davant ningú", va asseverar, per a lamentar que "s'arrossegue un element d'unió del poble valencià pel fang polític com la llengua i fins a la paella". També va voler deixar clar que "se'ls defén en el Diari Oficial de la Generalitat" invertint en elles i que "no hi hauria debat" si no hi haguera menció a Catalunya.

I des d'Unides Podem, Naiara Davó va coincidir que "el PP s'aferra a qualsevol cosa per a agitar el debat identitari", els va acusar d'"abandonar la bandera valenciana per a entregar-la al centralisme de Madrid" i els va etzibar: "El vostre temps ja ha passat, ací hi ha una terra digna i el valencianisme és un projecte en positiu que no va en contra de Catalunya ni de ningú".

Però la també portaveu del PP a València va negar que vullguen estar "sempre amb la 'senyera'" ni reavivar cap debat, a més d'ironitzar que "vaja tela" amb que Podem diga a algú que el seu temps s'ha acabat. "Després del de Madrid, no estan com per a seguir pensant que són alguna cosa", va resoldre en relació als resultats de les eleccions del 4M a Madrid.

Entre la resta de l'oposició, la diputada de Cs Patricia García va coincidir també com a música en què la qualificació del BOE és "inoportuna" quan la Comunitat és el territori amb més músics per metre quadrat. "Ells han estat alçant-nos la moral durant la pandèmia i són un tresor cultural", va proclamar.

Per a Vox, la vinculació suposa una agressió que va en contra de la història i una mostra del "silenci còmplice amb el catalanisme". "No anem a permetre que ningú s'atribuïsca a les nostres bandes", va avisar la seua diputada Miriam Turiel, convençuda que els valencians mereixen "alguna cosa millor".