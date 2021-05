Un estudio identifica el primer biomarcador en sangre que distingue la miocarditis de un infarto agudo de miocardio

El estudio, liderado por la doctora Pilar Martín y publicado en la revista The New England Journal of Medicine, ha localizado la presencia de un biomarcador, un nuevo microARN (miR-721 homólogo humano) en sangre exclusivamente en pacientes con miocarditis aguda.

Los resultados de este trabajo tienen una gran relevancia, ya que validan el primer marcador en sangre que presenta una alta sensibilidad y especificidad (superior al 90 por ciento) para diagnosticar miocarditis y discriminar a los pacientes con esta enfermedad de otros con diferentes miocardiopatías, como el infarto agudo de miocardio y otras enfermedades inflamatorias de origen autoinmune.

El diagnóstico de la miocarditis continúa siendo un reto, y la disponibilidad de un marcador sensible y específico de inflamación aguda miocárdica podría tener un gran impacto clínico en la mejora del diagnóstico de miocarditis aguda en general, y del diagnóstico precoz en particular, subrayan los investigadores.

La validación en pacientes del biomarcador ha sido realizada por cardiólogos investigadores de distintos hospitales nacionales entre los que se encuentra el doctor Domingo Pascual-Figal, cardiólogo del hospital clínico universitario Virgen de la Arrixaca.

También el hospital de la Princesa, el hospital universitario 12 de Octubre, el hospital universitario Central de Asturias, el HM Montepríncipe y el Ramón y Cajal. Entre los internacionales destacan la Universidad de Padua (Italia), el Hospital Universitario de Zürich (Suiza) o el Massachusetts General Hospital y la Clínica Mayo (Estados Unidos).

El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares es dirigido por el doctor Valentín Fuster. El estudio cuenta con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del Instituto de Salud Carlos III, entre otros organismos públicos y privados.

ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CORAZÓN

La miocarditis es una enfermedad inflamatoria del corazón causada por patógenos infecciosos, toxinas, fármacos o trastornos autoinmunes que, si no se trata, puede evolucionar a una miocardiopatía dilatada, a la necesidad de recibir un trasplante de corazón o incluso causar la muerte.

Su prevalencia real sigue siendo incierta debido a la dificultad de lograr, en muchos casos, un diagnóstico confirmatorio. En este contexto, disponer de un marcador de sangre validado es muy relevante debido a que ayudaría a realizar un diagnóstico rápido, no invasivo y evitando otras pruebas.