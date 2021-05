Av.- La Comunitat preveu rebre dos milions de turistes estrangers a l'estiu, més del doble que en 2020

"En el mes de juny s'obrin bones perspectives perquè el turisme torne a tindre activitat", ha augurat el president, Ximo Puig, en la sessió de control en Les Corts, un "nou escenari" gràcies a l'obertura de fronteres al visitants estrangers a Espanya i a la recuperació de viatges internacionals.

Una de les expectatives és que el Regne Unit alce les restriccions per a viatjar a Espanya, per al que Puig va traslladar aquesta setmana a l'ambaixador britànic, Hugh Elliot, que aquest país "territorialitze" les restriccions davant les "asimetries" que hi ha en la incidència acumulada del virus entre comunitats autònomes.

A la Comunitat segueix rondant els 30 casos per cada 100.000 habitants des de fa setmanes. "Ningú ens ha regalat res. Estem en aquesta situació gràcies a l'esforç de la societat valenciana i al seu compromís col·lectiu", ha asseverat el cap del Consell.

