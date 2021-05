Vianants Mallorca pide al Ayuntamiento de Palma que garantice el derecho de los peatones a caminar por las aceras

En una nota de prensa, la entidad ha recordado que Cort "tiene la obligación" de liberar las fachadas y "de garantizar que todas las personas puedan hacer uso de las aceras en condiciones", sin que "se las excluya por sus características físicas o psíquicas".

Por este motivo, han instado a que las terrazas sigan ocupando la calzada, "que no es de uso privativo de los vehículos a motor", porque, según aseguran, "el derecho al aparcamiento no existe y el Ayuntamiento no tiene ninguna obligación al respecto".

Vianants Mallorca ha destacado que recientemente el Tribunal Supremo "hizo cumplir la ley en Elche obligando a las terrazas a retirarse de las fachadas". Además, han señalado que la legislación en materia de accesibilidad "no es negociable" y que "está pensada para atender a la diversidad de usos y de usuarios y llevar a la sociedad a un plano de igualdad".

La entidad ha asegurado que cuando esta Ley "no se aplica o respeta, se crean situaciones de inseguridad", porque las personas "se ven obligadas a bajar a la calzada para completar su itinerario".

Según Vianants Mallorca, la administración "ha cometido un error flagrante con su actitud pasiva, que ha permitido una ocupación excesiva contra los derechos de los transeúntes". "Queremos las terrazas en las calzadas, fuera de nuestro espacio", han zanjado.