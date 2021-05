Cvirus.- Puig anuncia que el 55% de la població haurà rebut almenys una dosi de la vacuna a final de juny

Així s'ha pronunciat el president de la Generalitat durant la sessió de control, on ha indicat que es renovaran 6.050 contractes Covid en sanitat per un total de 140 milions d'euros, i que es contractaran 6.500 professionals per a reforços d'estiu.

Durant la seua intervenció, Puig ha assenyalat que 1,7 milions de valencians ja tenen almenys una dosi de la vacuna, i ha defès que aquest esforç en la vacunació ha situat l'autonomia en la "via ràpida" amb "capacitat d'encapçalar i liderar l'ocupació en 2021". Per a Puig, estem en les "millors condicions d'iniciar una recuperació sòlida i forta".

Respecte al pla d'estiu, ha defès que els 6.500 contractes van a permetre "atendre de la millor manera possible a la societat valenciana" per a generar un espai "de màxim estat del benestar" i una "millor capacitat per a la creació d'ocupació".

Puig ha retret a la síndica 'popular', Eva Ortiz, que haja "descrit un fil de fakes" i els ha etzibat: "Els sap molt mal, però la Comunitat Valenciana està, fins i tot després de la pandèmia, millor ara que quan van deixar de governar". A més, ha assegurat que l'economia valenciana "va resistir millor que l'espanyola" la crisi.

En el torn de preguntes, Eva Ortiz ha acusat Puig de realitzar "la major retallada en sanitat de la història", de "desmantellar centres d'urgències" i "abusar de la incertesa" dels treballadors. Per açò, li ha exigit que "mantinga a tots els professionals sanitaris almenys mentre dure la pandèmia".

També li ha instat a "reforçar personal en zones turístiques, reduir llistes d'espera": "No entenem com acomiada per la porta de darrere al 40% de professionals que fa dos minuts deia herois".

"EXERCISCA DE PRESIDENT"

D'altra banda, li ha instat a "exercir de president" i "plantar-se a Madrid" pel transvasament Tajo-Segura, i li ha instat a evitar que es publique el decret que retalla la quantitat d'aigua, no a recórrer-ho quan isca.

Igualment, li ha preguntat "Per què l'Advocacia no actua igual perquè el seu germà i els seus socis retornen els diners defraudats?". Per açò, li ha reclamat que aquest estament "no faça distincions". També ha volgut saber si la policia judicial ha registrat la seu del seu germà o alguna de les empreses dels socis.