El Castell de l'Olla d'Altea cancel·la la seua 34 edició i confirma a Paco Roca per al cartell de 2022

Així ho ha anunciat l'entitat després de reunir-se de forma extraordinària. La decisió de suspendre el castell de focs artificials -que tradicionalment reuneix desenes de milers de persones- ha sigut presa "per unanimitat i obeïx a les característiques del Castell, per les seues aglomeracions, que impedirien les mesures de contenció dictades per les autoritats sanitàries".

"Prenem aquesta decisió malgrat la millora de la pandèmia i l'avanç de la vacunació a la Comunitat Valenciana perquè les característiques de massificació del Castell de l'Olla d'Altea impedeixen complir rigorosament les mesures de protecció i distanciament social", explica el president de la Confraria, José Pérez Gorgoll, en un comunicat.

L'il·lustrador premiat internacionalment Paco Roca anava a dissenyar el cartell per a l'edició de 2021 i el seu compromís passa al 2022. El 'fitxatge' de l'autor es va presentar l'agost passat en una trobada de treball amb el propi artista, que va acudir a Altea per a conéixer de primera mà la iconografia de la festa del foc de la Costa Blanca.

Roca va estar acompanyat pel també dissenyador valencià MacDiego, que coordinaria un ampli programa cultural amb artistes multidisciplinaris, així com per José Manuel Casañ, líder de Seguretat Social, que anava a participar coordinant l'àrea musical.

D'igual manera els dissenyadors Boke Bazán, Martin Forés i Modesto Granados portarien la posada en escena de les diferents presentacions culturals al costat del fotògraf Santiago Relanzón, autor del cartell de 2015.

Des de la Confraria s'agraeix públicament a les institucions públiques, privades i tants col·laboradors que any rere any fan realitat del Castell de l'Olla i que són l'Ajuntament d'Altea, Diputació d'Alacant -Patronat Costa Blanca-, Generalitat Valenciana, Rover Alcisa, Fundació Caixaltea, Hospital IMED Levante, Hotel SH Vila Gadea, Hotel Cap Negret , Forces de Seguretat i Protecció Civil, als mitjans de comunicació així com als empresaris del turisme local i a la ingent multitud de persones que col·laboren per a la celebració edició rere edició.

Malgrat la suspensió per la covid, des de la Confraria del Castell de l'Olla ressalten que segueixen treballant en un programa d'activitats i estudis "arreplegant així el testimoni que ens va passar el Centre Unesco Mediterrani de salvaguardar i difondre les manifestacions culturals i etnològiques compartides pels països riberers del Mare Nostrum".

El Castell de l'Olla es dispara el dissabte de la segona setmana del mes d'agost a les dotze de la nit, coincidint amb les festes de Sant Llorenç, i en els últims ha sigut a càrrec de la Pirotècnia Ricardo Caballer (Ricasa), reconeguda amb el Júpiter d'Or de la 32 edició del prestigiós Festival L'International des Feux Loto-Québec, celebrat a Montreal (Canadà).

TRET DES DEL MAR

Se celebra en la platja de l'Olla, enfront dels jardins de Vila Gadea, on es concentren prop de 70.000 persones per a gaudir d'aquest esdeveniment pirotècnic, únic en el Mediterrani, ja que es dispara des del mar, gràcies a unes plataformes que s'instal·len, a aquest efecte, durant els dies previs, a 300 metres de la línia de la costa.

En 2016, amb motiu del 30 aniversari, va tindre el reconeixement d'Unesco Mediterrani, a través de la Comissió Espanyola d'aquest organisme internacional, que va reconéixer els valors de la protecció universal de les manifestacions humanes en matèria de la preservació de patrimoni etnològic i immaterial de la nostra Comunitat, exemplificat as Castell de l'Olla.

El Castell de l'Olla està reconegut com a Mèrit Turístic en la categoria d'Or de l'edició de 1999 per la Diputació d'Alacant i l'any 2007 va ser declarada 'Festa d'Interés Turístic Comunitat Valenciana' de la Generalitat així com Important del periòdic Información d'Alacant. Igualment va ser qualificat pel Consell Valencià de Cultura com Ben Etnogràfic d'Interés Cultural.

L'esdeveniment està organitzat per la Confraria del Castell de l'Olla, organització sense ànim de lucre, constituïda en 1987 per un grup confrares que, any rere any, "dediquen el seu esforç i afecte perquè aquest esdeveniment, que posiciona la marca 'Altea' en tota Espanya, seguisca celebrant-se i no perda la seua singularitat", conclouen.