Maite, la madre del niño autista, agredida en la Warner: "No hay derecho a que se rían de un niño con una discapacidad"

Maite, la madre de un niño de 11 años con autismo que denunció a un hombre por agredirla, zarandearla y la tirarla al suelo en el Parque Warner, después de que le recriminara insultos al menor en una vía rápida de las atracciones, ha relatado cómo vivió la agresión y ha reivindicado el "derecho de todos los niños a que no se rían de ellos", más si cabe si tienen una discapacidad.

Entrevistada en Onda Cero, esta madre ha explicado que tiene secuelas físicas y psicológicas por la agresión que sufrió un domingo en el Parque de la Warner, al que acudió con dos amigas y seis niños, dos de ellos con discapacidad.

"Estoy un poquillo afectada con todo", ha reconocido, "pero mi hijo imagínese cómo está, preguntando que si a ese hombre lo ha metido en la cárcel, eso y también me pregunta que cómo estoy yo, porque él me ve muy afectada. He caído más bajo de lo que estaba de ánimos", ha dicho en antena.

La madre ha explicado cómo se produjo el encontronazo con su agresor, un hombre de unos cuarenta años y que al parecer estaba celebrando una comunión en familia en la Warner. Las amigas de Maite y varios niños, entre ellos su hijo con un trastorno del espectro autista, estaban en la cola rápida para la atracción de Batman cuando "se encontraron con el individuo y unos familiares, cinco o seis chicos más, esperando y les dijeron que dónde iban, que se estaban colando". Según Maite, sus amigas les mostraron la pulsera especial de su hijo y les explicaron que iban con niños con discapacidad.

"Entonces el señor les dijo que lo que tenía mi hijo era una incapacidad, que era mongolito, y (burlón) dijo es que yo también soy un mongolito".

Maite ha explicado que cuando su hijo bajó de la atracción estuvo muy repetitivo toda la tarde, por su trastorno es obsesivo, con el episodio de cómo le había tratado el hombre. A última hora coincidieron con la familia en un show del parque y el niño le reconoció. "Ahí está el señor malo, ese señor mamá, que no te haga nada que me ha dicho cosas malas", le decía a Maite, agarrándola y apretándole el brazo. Así transcurrió la media hora del espectáculo.

Acabada la actuación, según cuenta la madre, decidió acercarse al hombre y le tocó la espalda para reclamar su atención. "Se dio la vuelta y le dije que yo era la mamá del niño del que se había reído. "¿De cuál, del mongolito?", me dijo. ¿Perdona?, le contesté y entonces me dijo una palabrota, me agarró del pelo y me empujó". Dice Maite que entonces, de la rabia, saltó como un resorte hacia él y que le agarró, la sacó a la calle y la tiró al suelo de bruces.

Maite perdió el conocimiento y estuvo sangrando por la nariz y la boca. "Mi hijo lo vio desde arriba, mi hijo vio como me agredieron, mi hijo gritando. Se me perdió mi hijo pequeño corriendo, mientras la otra amiga fue a parar a la famil del hombre que me agredió que quería escapar en vez de socorrerme".

El día terminó para esta madre a las 6 de la madrugada y en urgencias de un hospital. Después, denunció al agresor. En los días siguientes su hijo sigue encontrándose "muy mal", describe, y ella misma ha tenido que seguir yendo a varios médicos y a formalizar trámites a dependencias de la Guardia Civil.

"Día tras día dando partes de lesiones: tengo un ojo morado, un diente roto, lesiones en las cervicales, imagínese".

Sin embargo, Maite ha querido trasladar que a ella su dolor físico es lo que menos le importa. Que está contando lo sucedido porque "no hay derecho a que se rían de los niños y menos de un niño con una discapacidad invisible como es esta", ha dicho en referencia al autismo. "De mi hijo si le ves no te puedes imaginar que tenga TEA, pero lo tiene. Además de que es un niño y no te puedes reír de un niño, y menos si eres na persona mayor, un adulto", ha concluido.