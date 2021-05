El Govern aprova hui la pròrroga dels ERTO fins al 30 de setembre

La nova pròrroga dels ERTO manté bàsicament el mateix esquema de protecció a empreses i treballadors vigent fins al 31 de maig, encara que amb canvis en els percentatges de bonificacions de quotes a la Seguretat Social. Ara, aquestes exoneracions aniran des del 60% al 100%, concentrant-se les més altes en la reincorporació de treballadors a l'activitat.

L'esquema dels ERTO que estarà en vigor fins al 30 de setembre mantindrà les tres modalitats d'ERTO actuals: els destinats als sectors 'ultraprotegits' i a les empreses vinculades a la seua cadena de valor; els ERTO d'impediment de l'activitat, i els ERTO de limitació, els dos últims pensats per a restriccions administratives temporals adoptades com a mesura de fre als contagis de Covid (reducció d'aforaments o prohibició d'obertura, per exemple).

En els ERTO de sectors ultraprotegits i la seua cadena de valor d'empreses amb menys de 50 treballadors les exempcions a la Seguretat Social seran del 95% si els treballadors es queden en l'ERTO durant tot el període de vigència de l'acord (juny, juliol, agost i setembre). En el cas de les empreses amb més de 50 treballadors, el percentatge d'exempció serà del 85%.

Per als treballadors que es queden en l'ERTO, és a dir, la relació laboral del qual romanga suspesa, les exempcions, en el cas d'empreses de sectors ultraprotegits de menys de 50 treballadors, seran del 85% al juny, juliol i agost i del 70% al setembre. Si tenen més de 50 treballadors en plantilla, seran del 75% al juny, juliol i agost i del 60% al setembre.

En la llista d'activitats ultraprotegides s'inclouen tres nous sectors (confecció d'altres peces de vestir i accessoris; comerç a l'engròs de café, te, cacau i espècies, i activitats de fotografia), i ixen cinc: arts gràfiques i servicis relacionats amb les mateixes; fabricació d'instruments d'òptica i equip fotogràfic; comerç al detall d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats; transport espacial, i lloguer de mitjans de navegació.

El Ministeri ha explicat que s'han inclòs en aquest llistat aquelles empreses que la seua CNAE entre finals d'abril de 2020 i finals de maig han recuperat l'activitat en un percentatge inferior al 75% i tenen un percentatge d'afiliats coberts pels ERTO igual o superior al 15%.

ERTO DE LIMITACIÓ I D'IMPEDIMENT

En el cas dels ERTO de limitació d'activitat, les exoneracions empresarials a la Seguretat Social seran del 85% al juny i juliol i del 75% a l'agost i setembre si l'empresa té menys de 50 treballadors. Si té més, seran del 75% al juny i juliol i del 65% a l'agost i setembre.

Per als ERTO d'impediment, les exoneracions seran del 100% en les empreses de menys de 50 treballadors i del 90% si tenen 50 o més treballadors en plantilla.

Actualment hi ha al voltant de 558.000 treballadors en situació d'ERTO. D'aquesta quantitat, uns 137.000 es troben en ERTO per limitació i prop de 16.300 en ERTO per impediment. La resta, una mica més de 233.000, s'enquadren en algun dels sectors ultraprotegits o vinculats a ells.

ES MANTÉ LA CLÀUSULA DE SALVAGUARDA DE L'OCUPACIÓ

Així mateix, la pròrroga mantindrà el compromís de manteniment de l'ocupació en la seua actual redacció, així com la prohibició a les empreses que facen ERTO d'acomiadar, interrompre contractes temporals, repartir dividends i realitzar hores extraordinàries i externalitzar activitat.

Els treballadors afectats per ERTO seguiran tenint accés a la prestació sense període de carència, no els computarà el període consumit fins a gener de 2022 i la prestació equivaldrà al 70% de la base reguladora, com fins ara.

La norma disposa, per al col·lectiu de fixos discontinus i aquelles persones que realitzen treballs fixos i periòdics que es repetisquen en dates certes, l'obligació que les empreses procedisquen a la seua incorporació efectiva durant els períodes teòrics de crida dels treballadors.

En cas que no puguen desenvolupar la seua activitat en eixos períodes, es disposa la seua afectació pels ERTO vigents a data d'entrada en vigor de la nova pròrroga o autoritzats amb posterioritat.

Per la seua banda, els professionals de les arts en espectacles públics que tingueren dret a l'accés extraordinari a les prestacions econòmiques per atur podran continuar percebent-les fins al 30 de setembre de 2021. Aquesta prestació serà incompatible amb la realització d'activitats per compte propi o per compte d'altri, o amb la percepció de qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d'inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol Administració Pública.