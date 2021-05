Cs enmienda a la totalidad el proyecto de ley de gestión de fondos UE por "falta de control" y plantea texto alternativo

Así lo ha avanzado en rueda de prensa, el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Muñoz Zapata, que ha indicado que tras analizar este texto, "falta transparencia y controles" contra "un afán de evitar que la politización impregne" este texto legislativo.

Sobre la propuesta alternativa de Cs, ha indicado que su proposición de ley hace que los convenios y subvenciones ejecutados con fondos europeos vengan a combinar la agilidad con la responsabilidad, para evitar "excusas" de colaboraciones "con amiguetes".

Crear una agencia independiente para la gestión de estos fondos es otra de las propuestas elevadas por Cs, de forma que se evite la "politización" de la asignación de fondos.

Una agencia "independiente, transparente, que vigile cada euro de estos fondos y que evalúe sus resultados", presidida por "alguien acreditado y sin rastro de afinidad política", dando cabida a expertos económicos y académicos y con voz para los ayuntamientos.

Este mecanismo, ha ahondado, "tendría fecha de caducidad", ya que "se crea para los fondos europeos y desaparecerá cuando los fondos estén ejecutados".

PORTAL DE TRANSPARENCIA

Un portal de transparencia es otra de las herramientas propuestas por Cs en su texto alternativo, ya que una gestión como la que merecen estos fondos, "sin precedentes", tiene que ser clara para los ciudadanos.

La formación naranja plantea igualmente "mentalidad empresarial" para la gestión de fondos, de manera que la administración regional consiga que los beneficios "lleguen a los ciudadanos". "Esta puede ser la clave del éxito, por eso queremos que se incluya a las empresas como gestoras".

Un quinto mimbre planteado por Muñoz Zapata pasa por una norma que garantice el buen uso de los fondos a base de mecanismos que, aprovechándose de la normativa europea, "proteja a las personas" que denuncien un mal uso de estos fondos.

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes ha recordado que su grupo ha apoyado al Gobierno y al PSOE en la región para sacar adelante tanto el Pacto por la Recuperación como los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, razón que hace que Cs esté "muy legitimado" para "demandar al Gobierno más control sobre el dinero público, más transparencia y menos despolitización".

"Quien no tiene nada que ocultar no tiene nada que temer. Por eso no entendemos que no atiendan nuestras peticiones de transparencia", ha lamentado Muñoz Zapata.