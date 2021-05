Ada Colau prevé volver a presentarse a las elecciones municipales de 2023

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona desde que ganó las elecciones municipales de 2015 y reelegida en 2019, volverá a presentarse candidata en las de 2023, según avanza este jueves El Periódico.

Colau, en principio, tenía planteado gobernar únicamente durante dos mandatos, y ya va por el segundo. No obstante, la líder de En Comú prevé volver a ser candidata porque este último mandato, marcado por la pandemia, hace que "necesite otro", informa el rotativo. Eso sí, para volver a presentarse necesitará superar una votación interna de su partido.

No obstante, la actual alcaldesa no tiene asegurada la victoria. De hecho, su lista no fue la más votada en las últimas municipales, las de 2019, en las que ganó Ernest Maragall (ERC).

Finalmente, Colau pudo ser investida gracias a los apoyos de su formación, del PSC y, para sorpresa de muchos, del partido de Manuel Valls, Barcelona pel Canvi; que prefirió dar tres de sus votos a favor a la exportavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para evitar que hubiera un alcalde independentista en Barcelona.

Sin embargo, los 'comuns' no volverán a contar con el exministro Francés, ya que hace unos días Valls anunció que "en breve" renunciará a su acta como concejal y que volverá a Francia, ya que se siente "mayormente francés".