Esther Arroyo detalla el terrible accidente de 2008 y su lucha de casi 10 años por recuperarse de las secuelas

Después de un tiempo alejada del foco mediático, Esther Arroyo ha reaparecido en El show de Bertín, en Canal Sur, donde rememoró el terrible accidente de tráfico que tuvo en 2008 y que casi le cuesta la vida tanto a ella como a su pareja.

La ex Miss España viajaba con unos amigos en coche, entre ellos, la cantante Ana Torroja, mientras Antonio Navajas, su pareja y padre de su hija Ainhoa, que ahora tiene 14 años.

Entonces, de manera inesperada, el coche en el que iban chocó contra una furgoneta, dejando a un amigo de la pareja muerto en el acto.

El resto sobrevivió, pero con heridas de diferente consideración. La peor parada fue la modelo, que sufrió una rotura de tibia y peroné. "Me explotaron los huesos porque la rueda del coche impactó contra mi pierna", contó.

"He estado mucho tiempo sin hacer vida normal"

Por ese motivo, su vida ha sido más o menos un infierno durante una década. "He estado mucho tiempo sin hacer vida normal. Me daban unos dolores en la piernas que me tenía que tirar al suelo", relató Arroyo, que durante todo este tiempo ha vivido con el miedo a quedarse postrada en una silla de ruedas.

"Hasta hace 2 años no he tenido vida"

El accidente le provocó graves lesiones de las que ha estado casi 10 años recuperándose, cosa que ha logrado, ya que puede decir que ahora tiene "calidad de vida". "Hasta hace 2 años no he tenido vida. El accidente me destrozó por completo y psicológicamente también he estado luchando", relató.