La Generalitat licita el projecte d'ampliació de la L10 de tramvia

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) va iniciar ahir el procés de licitació de la redacció del projecte de construcció de la nova Línia 12 de Metrovalencia, que unirà el carrer Alacant amb l'Hospital La Fe, i que entrarà en funcionament en 2025, segons va detallar la Generalitat en una nota de premsa.

El contracte, amb un pressupost de licitació de 4.826.201,16 euros (IVA inclòs), compta amb sis lots que comprenen les ampliacions de les línies tramviàries 10, 11, 12, el bucle de la zona del marítim, els nous punts d'encreuament en els baixadors de Massalavés, Espioca i Horta Vella i nous escapaments en les parades de la Cova i en Benimaclet. A més, s'inclou l'ampliació de les cotxeres i tallers de Germans Machado i l'estudi d'alternatives per a la construcció d'un taller per a la Línia 1 de Metrovalencia.

També es projectarà la prolongació de les andanes de la parada de Porta de la Mar de la Línia 5 del TRAM d’Alacant. Respecte a la L10, 11 i 12, tal com va anunciar el conseller Arcadi España durant la presentació de la Línia 12 a l'Hospital La Fe, “sumen aproximadament uns 70 milions d'euros d'inversió i suposaran un salt qualitatiu i quantitatiu per al servei d'FGV, ja que permetrà connectar zones a les quals hui dia Metrovalencia no arriba”.

Entre els projectes previstos es troba la construcció del tram que unirà la futura Línia 10 amb la façana marítima i que funcionarà com a Línia 11, enllaçant amb la xarxa de tramvia en les seues línies 6 i 8.

A més, s'ha previst la redacció del projecte de prolongació de la Línia 10, des de la parada de Natzaret fins al Grau de València, enllaçant amb la futura Línia 11. En aquest mateix contracte també s'inclou la definició de les obres necessàries per a la construcció de la L12, que permetrà unir la L10 amb l'Hospital La Fe de València.