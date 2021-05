Bicis i patinets guanyen protagonisme a València després de la pandèmia enfront de la caiguda del cotxe

L'anomenada micromobilitat, aquella que es refereix a les maneres lleugeres centrades en la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal (VMP, principalment patinets), avança a València en paral·lel al descens del cotxe privat. És la principal conclusió que s'extrau en comparar les dades de la segona setmana de maig d'enguany amb el mateix període de 2019, l'any previ a la pandèmia, és a dir, amb activitat normal i amb presència de turistes. La forta caiguda de 2020 pel confinament i les restriccions fa que la comparació interanual es desvirtue, tant en la caiguda respecte a 2019 com en els augments de 2021.

Així doncs, l'estadística del Servei de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de València constata l'increment dels desplaçaments pels carrils bici de la ciutat, amb creixements especialment destacats en el cas dels eixos ciclistes que desemboquen en l'anell ciclista, com els dels carrers Russafa (35%), Alacant (28%), el pont de les Arts (24%), Guillem de Castro-Sanchis Bergón (17%), Xàtiva-Russafa (16%) i Xàtiva-Convent Jerusalem (15%).

Quant als més usats durant la segona setmana de maig respecte a la mateixa de 2019, lidera la llista el tram Xàtiva-Russafa (6.739 passos de mitjana al dia), seguit per Xàtiva-Convent Jerusalem, amb 6.106. A continuació figuren Guillem de Castro-Jesús (5.532), Colón-Félix Pizcueta (5.044), Colón Conde de Salvatierra (4.659) i Guillem de Castro-Lepant (4.585). Només dos dels 21 carrils bici més representatius perden usuaris respecte a 2019: Colón-Conde Salvatierra i av. del Port-Consuelo, tots dos amb una lleugera caiguda de l'1%.

En canvi, i en paral·lel, els desplaçaments del trànsit privat motoritzat per la ciutat descendeixen en la major part de les vies analitzades durant la mateixa setmana de maig respecte a 2019. En sis dels huit accessos a València des de localitats de l'àrea metropolitana disminueix la circulació de cotxes, i el mateix succeeix en 15 de les 17 principals avingudes.

Especialment cridanera és la caiguda del trànsit al carrer Colón (del 40%) després de la reforma de la planta viària que va deixar en 2020 un sol carril per a cotxes i doble carril bus amb motiu de la reordenació en el centre després de la conversió en zona de vianants de la plaça de l'Ajuntament. Aquesta cèntrica via passa d'una intensitat mitjana diària de 18.407 vehicles motoritzats durant la segona setmana de maig de 2019 a 10.992 en 2021.

Altres caigudes destacades es fan en el pas elevat de Giorgeta (entre Sant Vicent i Ausiàs March, del 16%) i entre el 13% i el 10% en Giorgeta (Sant Vicent-Jesús) i Pintor Benedito (de Jesús a la plaça d'Espanya).

No obstant això, també es registra una important augment en l'entrada a València per Alboraia (avinguda de l’Orxata), del 19%, fins als 39.759 passos diaris, així com en la Gran Via Marqués del Túria (entre el pont d'Aragó i Hernán Cortés, del 13) i en Maestro Rodrigo (entre el pont de Campanar i Vall de la Ballestera, del 10%). Els accessos més concorreguts continuen sent els de les avingudes Ausiàs March (110.225) i del Cid (106.625), encara que experimenten caigudes del 5% i del 8% respectivament.

El "boom" de la mobilitat personal

Encara que l'estadística municipal no desagrega per tipus de vehicle per a mesurar l'ús dels carrils bici, tot apunta al fet que el boom dels patinets està, en bona part, darrere dels elevats increments en els vials ciclistes. Aquest tipus de mobilitat, que ja despuntava abans de la pandèmia, va a més, enfront del descens del cotxe i la lenta recuperació del transport públic.

Grezzi: "El benefici és individual i col·lectiu"

"L'experiència aplicada a nivell internacional en les últimes dècades ja acreditava que les mesures que estàvem prenent a València per a afavorir una transició dels desplaçaments urbans dels vehicles motoritzats cap a la bicicleta i altres mitjans de micromobilitat eren les correctes", afirma el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi. No obstant això, afig que no està de més "constatar amb dades com aquestes que, si es donen les condicions de seguretat i comoditat necessàries, la gent no sols no li posa pegues, sinó que celebra poder triar desplaçar-se d'una manera més òptima".

En la seua opinió, "eixe és el principal motiu del canvi de tendència: cada vegada més gent està optant en matèria de mobilitat per la qual cosa és millor per a ells, per temps (perquè van més ràpid) i per economia (perquè els costa menys i poden dedicar eixos diners que no perden en el manteniment de grans vehicles a altres coses)".

A gran escala, aquesta dinàmica, a més, "beneficia a tota la ciutat, perquè podem respirar un aire millor, però també perquè eixos diners que abans se n’anaven en gasolines i assegurances es destinen en molts casos a la microeconomia local. El benefici de la mobilitat sostenible, com sempre s'ha dit, és individual i col·lectiu", sosté.