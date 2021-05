El futuro de parcela del Astoria, balance de ecuador de mandato y autónomos centran el pleno del Ayuntamiento

Así, el grupo de Adelante Málaga lleva como moción urgente la relativa a la protección e integración de los restos arqueológicos de Astoria y Victoria en una plaza de la Merced "protegida, ampliada y libre de edificaciones" y no será la única iniciativa al respecto ya que también el grupo socialista aborda esta temática en una ordinaria.

En concreto, la confluencia de IU y Podemos quiere que el pleno acuerde "de una vez por todas desterrar" los planes para construir en los citados terrenos y, en su lugar, se deje la plaza de la Merced libre de edificaciones y se protejan los valores patrimoniales existentes en el subsuelo, integrándolos en un circuito arqueológico junto al resto de vestigios existentes en el perímetro del centro.

La portavoz de Adelante Málaga, Remedios Ramos, ha incidido en que "estamos ante una oportunidad histórica", lamentando que "parece que el alcalde, Francisco de la Torre, quiere echar hormigón" al mantener el planteamiento de construir un edificio. "El alcalde está atacando al patrimonio, en este caso, arqueológico que debemos dejar para la ciudadanía malagueña, para visitantes y generaciones venideras", ha advertido.

Por su parte, la viceportavoz, Paqui Macías, ha agregado que se busca "proteger los restos" por lo que piden seguir excavando y profundizando. De igual modo, proponen en la moción instar al equipo de gobierno a que deje libre de edificaciones el espacio, redactando un proyecto definitivo para la ampliación de la plaza de la Merced, la recuperación e integración en el proyecto de los restos arqueológicos hallados como un nuevo espacio protegido monumental con zonas de sombra bajo un nuevo arbolado en el entorno.

Asimismo, en la moción piden una consulta ciudadana como mecanismo efectivo para decidir, desde la más amplia participación posible e implicando a los colectivos locales para la defensa del patrimonio, la configuración definitiva de la futura plaza "abierta y libre de edificaciones" y de la fórmula idónea para la divulgación e interpretación de los vestigios.

ECUADOR DE MANDATO

Por su parte, la moción urgente del PSOE versará sobre la situación tras dos años desde las elecciones municipales. Los socialistas han evaluado la gestión del equipo de gobierno en este periodo, asegurando que tienen "un suspenso" en todas las materias, menos "en aumentar de 56 a 84 cargos de confianza en el momento más duro de la pandemia para las familias, algunos con sueldos astronómicos".

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, también ha dicho que el alcalde "no está a la altura en los temas importantes" y ha hablado de "inestabilidad". "Qué ha cambiado en estos dos años Málaga", se ha preguntado, asegurando que "nada", insistiendo en que "la excusa de la pandemia no puede servir para todo".

Así, entre otros, en la moción urgente del PSOE se insta al equipo de gobierno a incorporar modelos participativos que den respuesta rápida y eficazmente a la situación del SARE en Cruz de Humilladero y Huelin pudiendo escuchar a los vecinos afectados; así como a llevar consultas ciudadanas para dirimir la mejor opción en terrenos de Astoria, hotel del puerto y Repsol.

También el otro grupo de la oposición, Adelante Málaga, ha hecho balance, asegurando que "no se ha avanzado nada en la ciudad", advirtiendo su portavoz de que tras la parada obligatoria por el COVID, el equipo de gobierno "retoma con gran fuerza proyectos que para nosotros son totalmente descartables", aludiendo al rascacielos del puerto o el citado futuro de la manzana del Astoria, además de criticar la gestión en movilidad.

"Mucho más hormigón para Málaga", ha criticado Ramos, que también ha acusado al equipo de gobierno de "gobernar de espaldas a la ciudadanía". "Este equipo de gobierno no tiene proyecto de ciudad, sigue anclado en el desarrollismo de los años 60", ha concluido.

También se han pronunciado sobre este ecuador de mandato la portavoz municipal 'popular', Elisa Pérez de Siles, que tras anunciar que votarán en contra de la moción del PSOE, tachándola de estar "alejada de la realidad", ha valorado estos dos años de mandato, ha dejado claro que "tenemos muy claro cual es nuestra responsabilidad" y ha incidido en que hacen "balances distintos" a lo que dice el PSOE de este ecuador.

"Han sido dos años en el que hemos tenido que alterar el orden de prioridades lógico por motivos de la situación de la pandemia. Hemos colocado por encima de todo las atenciones sociales y sin perder de vista la necesidad de reactivación económica de la ciudad; lógicamente sin perder de vista el compromiso esencial con los vecinos, que es seguir prestando los servicios públicos cada vez de mayor calidad, y sin renunciar a proyectos de envergadura, que nos sigan colocando en vanguardia", ha resumido.

Por su parte, la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, -socios de gobierno del PP- también ha hecho un balance "positivo" de este periodo transcurrido, asegurando que su formación "ha contribuido a dar estabilidad a la lista más votada", valorando, asimismo, la gestión que realizan.

Además, ha dejado claro que Juan Cassá, ahora edil no adscrito tras su salida de Cs, "ni ha formado ni forma parte del gobierno municipal, es un concejal que dejó de pertenecer a Cs, se llevó el acta, cosa que tenía firmada que no iba hacer, lo que da muestra de la ética, y está votando conforme a los dictados de otro partido, por lo tanto es un tránsfuga". Sobre Cassá, Pérez de Siles ha dicho entender que "en ningún caso se ha desplazado un ápice" del acuerdo de cogobierno con el Ayuntamiento, pese a que es ahora edil no adscrito.

AUTÓNOMOS

Por otro lado, el PP lleva como moción urgente, además de la relativa al "veto" del Gobierno a las mujeres con endometriosis para el acceso al Cuerpo Nacional de Policía, la relacionada con los tramos de cotización para autónomos que quiere establecer el Gobierno. Se trata de una temática coincidente con la urgente también de Cs que, en concreto, pide una modificación del actual sistema de cotización de los trabajadores por cuenta propia.

La portavoz municipal del PP, Elisa Pérez de Siles, ha explicado que en la moción se propone que el Consistorio reconozca y apoye la labor de autónomos "y mantiene su compromiso de continuar apoyándolas dentro de su ámbito competencial".

Otro de los puntos de la moción del PP es instar al Gobierno a reconsiderar los nuevos tramos de cotización para autónomos que planea implantar y a someterlos en cualquier caso a un periodo de negociación con las sectoriales que les representan, de modo que no se penalice a los autónomos con rentas más bajas.

Pérez de Siles ha afirmado que la reforma "llega en el peor momento posible", además de que supondrá un "desincentivo" a la creación de trabajo autónomos; insistiendo en defender "el bolsillo de nuestros autónomos".

Por su parte, la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha lamentado que el Gobierno echa una mano a los autónomos "pero al cuello". "Si el autónomo no sale adelante, España no saldrá adelante", ha dicho, al tiempo que ha añadido, por otro lado, que "no podemos ser los únicos de Europa en salir de la crisis subiendo impuestos".

Así, en la iniciativa la formación naranja, que también lleva al pleno el pago por el uso en vías de alta capacidad, insta al Gobierno a que "rectifique" la propuesta de modificación de cotizaciones sobre rendimientos reales y en su lugar se inicia una reforma integral del sistema de cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia consenciada con los agentes afectados y acorde con la situación económica real de los autónomos del país.