Carlota Corredera se rompe en el último episodio del documental de Rocío Carrasco: "Nos has cambiado a todas"

"Hoy emitimos el último episodio de una historia que ya es historia de este país", comenzó Carlota Corredera este miércoles, en Telecinco. Y es que, se emitió el último capítulo de Rocío, contar la verdad para seguir viva. La entrega se tituló Punto de partida y le dio paso la presentadora con un emotivo discurso en el que hubo agradecimientos, críticas y lágrimas.

La comunicadora desveló que Rocío, contar la verdad para seguir viva ha sido el trabajo más importante de su vida y que le ha traído momentos muy buenos y muy malos.

"Nos has cambiado a todas un poco, nos has hecho mejores. Muchos han mirado atrás gracias a ti, como yo, que esta semana he querido tener a toda mi familia y a mi madre cerca. Espero estar a la altura de mi madre y de todo el amor que me ha dado siempre", dijo Corredera sobre Carrasco mientras su voz se quebraba.

A continuación, la gallega continuó con el agradecimiento a la protagonista del documental: "Gracias, Rocío Carrasco, por sacudirnos, por golpear nuestra conciencia, por abrirnos los ojos, por todo lo que nos has enseñado en las últimas semanas, por compartir tu infierno y forzarnos a pensar".

Qué bien lo que ha dicho Carlota Corredera de Rocío Carrasco #RocíoVerdad12 pic.twitter.com/r4sSoM0WBZ — 𝑱𝒖𝒂𝒏𝒎𝒂🥰🦋🌈 #SecretoAVocesMalú (@malulerogh) May 26, 2021

"Una madre es aquella que por su hija mata, pero también lo es la que por sus hijos muere"

Corredera se centró a continuación en la maternidad, uno de los ejes de la docuserie. "Ser madre no es nada fácil y este es un regalo para todas las madres, y también para ti, Rocío. Este episodio deja claro que verdad solo puede haber una. Que aquellos que sostienen que la verdad no existe son unos cínicos o unos frívolos o las dos cosas. Porque una madre es aquella que por su hija mata, pero también lo es aquella que por sus hijos muere. Rocío estuvo a punto y por suerte no lo consiguió. Ha hecho el mayor sacrificio que puede hacer una madre, renunciar a sus hijos para no hacerles daño".

La citación en los juzgados que tuvo lugar el pasado viernes entre Rocío Flores y su hijo menor, David, también apareció en el monólogo inicial. "Antonio David y su obsesión por torturar a Rocío Carrasco llevaron a que su hijo tuviera que declarar ante la jueza y responder a preguntas incómodas sobre su madre. Pero una vez más le salió mal la jugada y ya todos sabéis lo que dijo el joven David", dijo Corredera a las declaraciones que aseguraban que nadie le daba al joven el teléfono de su madre.

Ante los posibles -y probables- contraataques de Antonio David, la presentadora advirtió con contundencia: "Ella ya no es la misma y jamás volverá a permanecer callada ante las injusticias. Verdad solo hay una. "Como productora hemos hecho autocrítica y ya nada volverá a ser igual. Ahora tenéis en nosotros a unos portavoces", concluyó.