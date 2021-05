El mensaje de Rocío Carrasco para las mujeres maltratadas: "No hagáis lo mismo que yo, alzad la voz"

Rocío, contar la verdad para seguir viva se despidió este miércoles de las pantallas con la emisión de su capítulo número 12. Ha sido un largo camino en el que Rocío Carrasco ha decidido desgranar una parte de su vida, revolviendo todo y obligando a muchos y a muchas a hacer autocrítica.

En su última entrega, titulada Punto de partida en honor a la canción de Rocío Jurado, la protagonista del documental pudo llegar a la actualidad en ese repaso a los últimos años para sacar conclusiones y hablar del presente y de lo que parece un futuro más que prometedor.

Ya en la recta final del capítulo, la entrevistadora vaticinó que muchas mujeres se sentirían identificadas con Rocío Carrasco y con la parte más amarga de su vida: la de víctima de violencia machista. En esa línea, quiso saber la periodista qué les diría Carrasco a todas ellas.

"Les diría que no hagan lo mismo que yo. Que griten, que se lo tatúen si hace falta, que vayan a la puerta a la que tengan que ir desde el minuto cero, que no están solas seguramente, al igual que yo no lo estoy", dijo con contundencia.

Sin embargo, Carrasco se convirtió en la personificación del Consejos vendo, que para mí no tengo, pues dijo también que, si viajara en el tiempo, actuaría de la misma manera: "Si volviera atrás, seguiría callada otros 20 años. Mi consejo sería lo contrario a lo que yo he hecho. Me tendría que parir mi madre otra vez para que fuera diferente. Pero ese error también me ha permitido que mis principios se mantengan intactos. Las mujeres tienen que gritarlo y tatuárselo, decirlo... esa es mi opinión", concluyó.