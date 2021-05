La nueva vida de Rocío Carrasco y su deseo de tener más hijos: "La persona que era tiene que florecer"

Telecinco emitió este miércoles el último capítulo de Rocío, contar la verdad para seguir viva. Tras una emotiva introducción de Carlota Corredera, comenzó la entrega, en la que la propia protagonista explicó su intento autolítico.

Además, Rocío Carrasco se enfrentó a los vídeos de Supervivientes 2020 en los que su hija, Rocío Flores, hablaba sin cesar de ella, mostrando el interés que tenía en recuperar la relación con su progenitora o felicitando a Carrasco por su cumpleaños, algo que ella calificó como "una mentira" sin dudarlo.

¿Y ahora qué?

Después se pasó a la recta final del documental. Hecho el repaso de toda su vida, quedaba hacer balance, reflexionar y hablar sobre el presente. Entonces, Carrasco contó que era la primera vez que se ponía a sí misma por delante de sus hijos y que lo hacía porque, al menos en el presente, ya estaba todo perdido. "El dolor está y no me voy a curar, pero a lo mejor voy a intentar tomarme las cosas de otra manera", dijo con energía.

Respecto a su depresión, Carrasco contó que sigue trabajando en ella y aprovechó para hacer una reivindicación sobre la enfermedad. "No se sale de la noche a la mañana. Estoy a muy poco de salir, pero hay quien no tiene capacidad o medios. Se habla con muy poco respeto sobre la depresión, llevo en tratamiento desde 2011".

Siguiendo el tema de la salud mental, respondió a los comentarios de Antonio David Flores, quien había dado a entender en muchas ocasiones que su expareja, Rocío Carrasco, estaba "loca", algo muy habitual en los casos de violencia machista. "Puedo estar deprimida, frustrada... pero loca no".

En esta nueva vida de Carrasco, muchas cosas prometen cambiar en la línea de llevarle la contraria a Antonio David Flores. "Él querría que yo siguiera con miedo, sin trabajar, sin salir, sin ganas de vivir, sin relacionarme... pero no lo va a conseguir, no lo ha conseguido, no ha tenido huevos, aunque ha estado a punto".

"Tiene que volver a florecer la persona que yo era. Ahora, a intentar dejar de malvivir y pasar a vivir, a hacer una vida medianamente normal en mis posibilidades, intentar seguir hacia delante... yo de esta me tengo que curar, sé que me va a llevar tiempo, pero yo puedo".

La entrevistadora quiso saber también si se había planteado tener más hijos. Carrasco contó que había descartado la idea durante los últimos años por no sentirse preparada para ello por su estado psicológico, sus continuos problemas legales, su inestabilidad... sin embargo, explicó con ilusión que eso había cambiado, y que ahora creía que sí era el momento, porque se sentía mejor.

Al final del programa, intervino la protagonista del documental en directo y su amiga, Alba Carrillo, insistió: "¿Me vas a hacer tía pronto?" Una pregunta a la que Carrasco no pudo responder, pues Carlota Corredera le indicó que lo hiciera el próximo miércoles, cuando se verán en ese mismo plató.