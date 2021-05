Nuria, sobre su pareja en 'First dates': "Me ha hecho sentir incómoda"

Tras ver el resultado de la cita entre Nuria y Abraham este miércoles en First dates, Carlos Sobera afirmó: "Una primera cita es divertida cuando los dos lo pasan bien, si solo disfruta uno, seguro que no habrá más", que fue lo que pasó con los dos jóvenes.

La primera en llegar al restaurante de Cuatro fue la barcelonesa: "Me considero defensora de los animales porque creo que el planeta es tanto suyo como nuestro, somos un animal más. Nos lo hemos apoderado y nos lo vamos a cargar".

A continuación llegó el barcelonés afincado en Castellón, que señaló en su presentación que había acudido al programa en busca de una relación estable "porque quiero que la persona que esté conmigo no sea un capricho".

Ya en la barra comentaron sus procedencias, aficiones, estudios (ambos coincidieron en que estaban intentando sacarse el carnet de conducir), pero Nuria quiso destacar que "sus ojos son muy bonitos y tienen una luz muy sincera".

Pero en la mesa, durante la velada, pareció que esa luz se apagó con una actitud del operario de fábrica que no gustó nada a la barcelonesa. Y es que, en mitad de la cena, Abraham le hizo una solicitud sorprendente: "No te he podido ver mucho, levántate por favor".

La joven se puso de pie, él le cogió de la mano y le dio una vuela en círculo para observarla: "¿Qué pasa? ¿Me tienes que puntuar o algo?", afirmó Nuria. Él contestó que "puntuar no, pero te he visto sentada y también te quería ver de pie".

Nuria y Abraham, en ‘First dates’. MEDIASET

Nuria admitió que esa actitud la hizo sentirse "bastante incómoda porque no creo que yo sea una obra de arte para explorarme, o un cuadro para puntuar y que me contemplen".

En el privado, el joven intentó besarla en varias ocasiones, consiguiéndolo en una ocasión en el cuello: "Me ha parecido fuera de lugar porque no había manifestado yo mis ganas de que me lo diera", afirmó la barcelonesa.

Nuria y Abraham, en ‘First dates’. MEDIASET

Al final, Abraham sí que quiso tener una segunda cita con Nuria "porque me ha parecido una chica muy maja". Pero ella, como había dejado claro en varias ocasiones, no quiso volver a quedar: "En un futuro no me veo encajando con él. Tampoco me ha gustado que haya insistido con el tema de los besos".