Adrián critica a su cita de 'First dates': "No me gustan las chicas tan entradas en carnes"

"Me gustan mucho los deportes de contacto y el car audio, ponerle altavoces a los coches. Yo llevo en el mío un equipo muy grande y costoso, pero cuando salgo de fiesta soy 'El rey del parking' porque la música la pongo yo", afirmó Adrián nada más llegar a First dates este miércoles.

Carlos Sobera quiso saber cómo era en el amor, y el madrileño le contestó que "me dicen que unas veces soy un oso grizzly y otras, uno amoroso. Lo que busco es una compañera de viaje que me ponga buena música".

El equipo del programa de Cuatro creyó que Beatriz sería la chica que encajaría con Adrián, pero se equivocó y los espectadores lo pudieron detectar desde que ambos comensales se conocieron en la barra.

"Mi primera impresión al verlo ha sido que no me ha impactado, me ha parecido un chico normal. Físicamente no es feo, pero no me ha llenado", señaló la cocinera que, tras presentarse, ambos coincidieron que les sonaba su cara "de salir de fiesta".

Pero el madrileño no puedo evitar afirmar que "Beatriz no es mi prototipo de piva, no me gustan las rellenitas, la que están tan entradas en carnes, por decirlo así", antes de pasar a la mesa para cenar.

Durante la velada, el madrileño insistió en que había visto a la toledana en alguna fiesta: "Yo también, nada más verte sabía que te conocía de algo", admitió ella, antes de hablar de sus aficiones y gustos musicales.

La joven le contó a su cita que se iba a mudar de Toledo a Santa Pola y quiso saber si podría llevar una relación a distancia, pero Adrián se negó en rotundo: "La distancia, para mí, es muy jodida", a lo que Beatriz contestó que "me ha parado al decirme eso".

Al final, ambos coincidieron en que "desde el principio no nos hemos gustado", pero el madrileño señaló que "venía buscando a alguien más fitness, no pasa nada, podemos tener una amistad".

Pero ese comentario molestó a Beatriz: "Tú tampoco estás muy fitness... Me han gustado tus tatuajes, pero no me has impactado. Nos veremos por ahí de fiesta", concluyó la cocinera.