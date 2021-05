Planes por Madrid

Este fin de semana tenemos mucha y variada música que va desde el pop alternativo a la ópera romántica francesa; arte urbano disperso en diferentes puntos de la capital; un cómic siniestro para niños atrevidos y una comedia musical muy primitiva para los que todavía no la hayan disfrutado tras temporadas de éxito.

Festival de Arte urbano URVANITY2021

De 27 al 30 de mayo se presenta URVANITY 2021, que sacará a las calles de Madrid lo último en arte digital, intervenciones en muros e instalaciones, como complemento de diferentes muestras en galerías de la capital. En la confluencia de Alcalá con Gran Vía se alzan unas gigantescas manos blancas hacia el cielo. 50 marquesinas digitales de JCDecaux situadas por toda la ciudad serán los lienzos vivos de la obra de varios artistas digitales. Al mismo tiempo, la artista canaria Lía Ateca propone un live painting participativo en el que el público podrá involucrarse en una pintura coral. Esta performance se llevará a cabo en la sede del COAM hasta el domingo 30 de mayo con el siguiente horario: viernes de 16 a 21h; sábado de 11 a 21h; y domingo de 16 a 20:30h. También se podrá interaccionar en Madrid Río dentro de los Meeting Bowls, espacios abiertos de encuentro ideados para la reunión ciudadana, de mayores y menudos, que ya han recalado en Times Square de Nueva York, el Design District de Miami y la ciudad de Arlington en Virginia.

El Columpio Asesino MIKEL MURUZABAL - Archivo

Festival Pop-Rock. Tomavistas Extra 2021

Tomavistas Extra 2021 es el festival de música pop-rock que se está celebrando las noches de mayo en el Parque Enrique Tierno Galván, y se extenderá durante un fin de semana de julio en IFEMA Madrid Live. Este fin de semana suben al escenario varios grupos: El Columpio Asesino y El Último Vecino, el viernes 28; Novedades Carminha y Mujeres, el sábado 29; Joe Crepúsculo y Colectivo Da Silva, que actuarán el domingo 30. Una muestra del panorama musical alternativo de la actualidad en la que también tiene cabida la veteranía de formaciones como los citados El Columpio Asesino, surgido hace más de 20 años en Pamplona, que ya ha visitado el festival en ediciones anteriores. Con un sonido cada vez más electrónico, mirando a aquellos ochenta que se manejaban en las pistas de baile y aportando letras que hablan de oportunidades perdidas y presencias adictivas. El festival anuncia su compromiso con mantener un entorno sostenible y hace hincapié en optimizar la gestión de residuos.

Los Muértimer, cómic de Léa Mazé. Cedida

Cómic. Los Muértimer

Tras un notable éxito en Francia, se presenta en nuestro país este thriller para niños en forma de cómic, en lo que será la primera entrega de la trilogía Los Muértimer. El ambiente en que se desarrolla la historia es un tanto fúnebre, porque los hermanos gemelos protagonistas viven dentro de un cementerio, al regentar su familia una funeraria. Esto da pie para que se evidencien, en primer lugar, los problemas que los niños sufren en el colegio, debido a las bromas referentes al negocio familiar. La mayoría de la acción se desarrolla entre lápidas, donde los niños encuentran pistas que les lleva a una investigación apasionante. La joven autora Léa Mazé está nominada a los prestigiosos premios americanos Eisner y seleccionada por el Festival Internacional de cómic de Angoulême. El segundo tomo de Los Múertimer está previsto que aparezca también publicado por la editorial Astiberri en la Navidad de 2021. Recomendado para niños a partir de 8 años.

Montaje de 'Roméo et Juliette' en el MET. Cedida

Ópera en cine. 'Roméo et Juliette'

No es necesario pagar una entrada del Teatro Real para disfrutar de una ópera en condiciones óptimas. Así se demuestra a través de las retransmisiones que se realizan desde el MET de Nueva York y pueden seguirse en varios cines de toda España. En esta ocasión, será una muestra excelente del romanticismo francés como Roméo et Juliette, de Charles Gounod, con la presencia de la soprano Diana Damrau y una escenografía muy realista que traslada la acción de los amantes de Verona al siglo XVIII. Será el viernes 28 de mayo, a partir de las 18:30 horas, y se proyectará en los cines Ideal, Palafox Luxury, Plaza Norte 2, Planetocio y Plenilunio, con subtítulos en español. Estos cines cuentan con equipos de sonidos de máxima calidad y la imagen se transmite en altísima definición. El precio de la entrada es de 12,90€ y, por ese dinero, en el Teatro Real no se puede asistir a una ópera ni desde el cuarto de las escobas.

The Primitals. Cedida

Comedia musical. The Primitals

Este fin de semana se tendrá oportunidad de ver en el Teatro Príncipe Gran Vía una comedia musical que lleva cosechando éxitos varias temporadas y a ello contribuye la experiencia de Yllana en este negocio. Se trata de THE PRIMITALS, un espectáculo que ha girado por toda España y todavía sigue vivo. Unos aborígenes muy pintureros que tratan de ganarse al espectador a través de referencias musicales muy conocidas, desde Queen hasta algún aria de Haendel, interpretadas sin instrumentos, a capela, por un cuarteto de intérpretes. La obra obtuvo el Premio del Público al Mejor espectáculo musical en el festival de Avignon Off 2019.

Edificio de la Fundación Albéniz en la Plaza de Oriente. Cedida

Música clásica. Alumnos de la Fundación Albéniz

Acercándonos a cualquier hora del día al edificio de la Fundación Albéniz, con su reconocible tejado azul turquesa, frente a la Plaza de Oriente, se pueden escuchar levemente los ensayos de los talentosos alumnos que estudian en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Las ventanas abiertas obligatoriamente bajo la pandemia dejan escapar las notas de solistas y cantantes, haciéndonos partícipes de ese momento habitualmente privado de las clases magistrales. Tratándose de músicos de tan alto nivel es una delicia parar a deleitarse por un momento, o intentar averiguar qué sonata o concierto están ejercitando. Aproximándose el final de curso, la Fundación ofrece recitales en los que mostrar al público los avances de los alumnos. El viernes 28 a las 19:30, en el Auditorio SONY de la Fundación Albéniz, participarán los pianistas Izem Gürer y Nicolás Margarit, que forman parte de la cátedra de Dimitri Bashkirov, legendario maestro ruso que falleció este pasado mes de marzo. Será una gran oportunidad para advertir su magisterio en la última generación que lo recibió en persona, aunque su impronta perdurará para siempre transmitida como un testigo de sabiduría musical que se portará de generación en generación. Entrada gratuita hasta completar el aforo (reducido).